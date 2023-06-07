Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в ближайшее время может стать футболистом мадридского «Реала».

Лидер шпор уже согласился на переход в мадридский клуб, утверждает Marca. По данным инсайдеров, стоимость трансфера может составлять около 80 млн евро.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает Кейна как замену для Карима Бензема, которого уже перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад».

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» заканчивается летом 2024 года. Форвард шпор забил 30 голов в 38 матчах АПЛ и занял второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ после Эрлинга Холанда из «Ман Сити» (36 мячей).