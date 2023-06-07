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  4. САВИН: «Совесть тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями»
Россия
07 июня 2023, 05:23 | Обновлено 07 июня 2023, 05:49
707
0

САВИН: «Совесть тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями»

Предателю никогда этого не простят, считает владелец клуба «Красава»

07 июня 2023, 05:23 | Обновлено 07 июня 2023, 05:49
707
0
САВИН: «Совесть тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями»
фк зенит. анатолий тимощук

Экс-футболист, владелец клуба «Красава» Евгений Савин рассказал об предательстве тренера зенита анатолия тимощука:

«Я писал тимощуку много раз. Пишу ему: Толя, давай сделаем интервью. Сначала он вообще не отвечал, а потом сказал, что подумает.

А потом он прислал сообщение: Жека, извини, я не хочу. Я ответил, что это ожидаемо. Он говорит: как скажешь. Я ему написал: Толь, не важно, что я скажу, важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время.

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в россии. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят.

Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из россии – через крипту, через что угодно. А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями, и навсегда останется там».

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Евгений Савин Анатолий Тимощук российско-украинская война Зенит Санкт-Петербург Красава
Источник YouTube
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