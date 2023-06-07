САВИН: «Совесть тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями»

Экс-футболист, владелец клуба «Красава» Евгений Савин рассказал об предательстве тренера зенита анатолия тимощука:

«Я писал тимощуку много раз. Пишу ему: Толя, давай сделаем интервью. Сначала он вообще не отвечал, а потом сказал, что подумает.

А потом он прислал сообщение: Жека, извини, я не хочу. Я ответил, что это ожидаемо. Он говорит: как скажешь. Я ему написал: Толь, не важно, что я скажу, важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время.

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в россии. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят.

Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из россии – через крипту, через что угодно. А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями, и навсегда останется там».