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Испания
07 июня 2023, 01:01 | Обновлено 07 июня 2023, 01:51
67
0

Леванте – Альбасете. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в Ла Лиге

Поединок состоится 7 июня в 22:00 по Киеву

07 июня 2023, 01:01 | Обновлено 07 июня 2023, 01:51
67
0
Леванте – Альбасете. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в Ла Лиге
ФК Леванте

7 июня на «Сьюдад де Валенсия» пройдет ответный матч полуфинала плей-офф за право сыграть в Примере, в котором «Леванте» встретится с «Альбасете». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Леванте

Клуб в последние 2 десятилетия играл в основном в Примере. И даже занимал в 2012-м году 6-е место, после чего добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Но при этом периодически случались падения в Сегунду. Проведя там розыгрыш 2016/2017, лягушки, казалось, не просто вернулись, но и закрепились в высшем дивизионе Испании. Все разладилось 2 года назад, 19-м местом. Конечно, на более низком уровне гранотес были фаворитами, но даже после прихода на тренерский пост Кальехи смогли занять только 3-ю итоговую позицию. Причем Лас-Пальмасу уступили прямой пропуск обидно, ведь набрали столько же очков, сколько и конкурент, 72, но уступили по дополнительным показателям. Цена осечки - непростые стыки, что начались на этой неделе. Тогда быстро пропустили, но ответили сразу 3-мя своими мячами.

Альбасете

Команда редко играла в высшем дивизионе - менее 10 лет, в конце прошлого века. Более того, еще год назад Заводной сыр был в 3-м дивизионе страны. И там в своей группе был только 3-м, но потом проявил характер, сумев стать победителем непростого раунда стыковых матчей. Конечно же, такого новичка, несмотря на славную историю, рассматривали как андердога. Но он не просто смог остаться в Сегунде. За счет мощного финиша, с 7-матчевой беспроигрышной серией, получилось забраться на итоговое 6-е место в турнирной таблице. А это, по регламенту испанского футбола, было достаточным для того, чтобы сейчас попробовать выиграть и новый раунд матчей на вылет. Серия началась дома, но, даже после гола Джетеи на 18-й минуте, в итоге пропустили 3 в ответ.

Статистика личных встреч

Клубы в этом сезоне пересеклись впервые с 2014-го года. И Леванте в регулярке оказался только немного сильнее: 3:2 на выезде, 0:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Леванте будет фаворитом и ответного поединка. Хозяева сильнее и смогут снова выиграть (коэффициент - 1,77).

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Источник Sport.ua
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