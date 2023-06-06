7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Обе команды последний раз выигрывали евротрофеи в 60-х годах прошлого столетия, поэтому сделают все для победы. Этот поединок – шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон, поскольку в своих чемпионатах команды заняли восьмое и четырнадцатое место соответственно.

Фиорентина – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция