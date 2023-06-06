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Лига конференций
Фиорентина
07.06.2023 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 июня 2023, 23:35 |
198
0

Фиорентина – Вест Хэм. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финала еврокубкового турнира

06 июня 2023, 23:35 |
198
0
Фиорентина – Вест Хэм. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Sport.ua

7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Обе команды последний раз выигрывали евротрофеи в 60-х годах прошлого столетия, поэтому сделают все для победы. Этот поединок – шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон, поскольку в своих чемпионатах команды заняли восьмое и четырнадцатое место соответственно.

Фиорентина – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Фиорентина Вест Хэм Фиорентина - Вест Хэм Лига конференций смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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