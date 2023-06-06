Фиорентина – Вест Хэм. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финала еврокубкового турнира
7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Обе команды последний раз выигрывали евротрофеи в 60-х годах прошлого столетия, поэтому сделают все для победы. Этот поединок – шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон, поскольку в своих чемпионатах команды заняли восьмое и четырнадцатое место соответственно.
Фиорентина – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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