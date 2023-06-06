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Лига конференций
06 июня 2023, 23:04 |
103
0

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Фиорентина – Вест Хэм

Поединок состоится 7 июня в 22:00 по Киеву

06 июня 2023, 23:04 |
103
0
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Фиорентина – Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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