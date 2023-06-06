Лига конференций06 июня 2023, 23:04 |
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Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Фиорентина – Вест Хэм
Поединок состоится 7 июня в 22:00 по Киеву
06 июня 2023, 23:04 |
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7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
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