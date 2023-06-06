ПОЛТАВЕЦ: «Руководство ЛНЗ не ведет переговоров с Юрием Виртом»
Президент клуба ЛНЗ из Черкасс Андрей Полтавец прокомментировал слухи
Президент клуба ЛНЗ Андрей Полтавец прокомментировал слухи в СМИ о возможном назначении Юрия Вирта главным тренером черкасского клуба:
«Информация, распространяемая СМИ за неделю до важных матчей «Вереса» и ЛНЗ – по меньшей мере неуважение к Ковпаку, Вирту, черкасской и ровенской команде в целом.
Руководство ЛНЗ не ведет никаких переговоров и на 100% доверяет Александру Ковпаку. Мы вместе готовимся к решающим матчам за выход в УПЛ».
Ранее о возможном назначении Юрия Вирта в ЛНЗ сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.
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