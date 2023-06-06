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Украина. Первая лига
06 июня 2023, 23:23 | Обновлено 06 июня 2023, 23:33
383
0

ПОЛТАВЕЦ: «Руководство ЛНЗ не ведет переговоров с Юрием Виртом»

Президент клуба ЛНЗ из Черкасс Андрей Полтавец прокомментировал слухи

06 июня 2023, 23:23 | Обновлено 06 июня 2023, 23:33
383
0
ПОЛТАВЕЦ: «Руководство ЛНЗ не ведет переговоров с Юрием Виртом»
ФК ЛНЗ. Андрей Полтавец

Президент клуба ЛНЗ Андрей Полтавец прокомментировал слухи в СМИ о возможном назначении Юрия Вирта главным тренером черкасского клуба:

«Информация, распространяемая СМИ за неделю до важных матчей «Вереса» и ЛНЗ – по меньшей мере неуважение к Ковпаку, Вирту, черкасской и ровенской команде в целом.

Руководство ЛНЗ не ведет никаких переговоров и на 100% доверяет Александру Ковпаку. Мы вместе готовимся к решающим матчам за выход в УПЛ».

Ранее о возможном назначении Юрия Вирта в ЛНЗ сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

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Александр Ковпак Юрий Вирт Верес Ровно отставка назначение тренера ЛНЗ Черкассы Дмитрий Венков Валентин Полтавец
Источник ФК ЛНЗ
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