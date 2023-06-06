Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая узнала первую соперницу в основе турнира WTA 125 в Хорватии
WTA
06 июня 2023, 20:17 | Обновлено 06 июня 2023, 20:51
378
0

Завацкая узнала первую соперницу в основе турнира WTA 125 в Хорватии

Катарина сыграет с Лаурой Пигосси

06 июня 2023, 20:17 | Обновлено 06 июня 2023, 20:51
378
0
Завацкая узнала первую соперницу в основе турнира WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Пигосси

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 218) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом раунде основной сетки украинка встретится с бразильской теннисисток Лаурой Пигосси (WTA 139).

Это будет первая встреча девушек. Поединок запланирован на 7 июня в 11:00 по Киеву.

Наивысшей позицией Пигосси в рейтинге WTA является 100-я строчка. На счету Лауры 7 трофеев на уровне ITF.

В финале квалификации к хорватскому 125-тысячнику Катарина обыграла Леа Бошкович.

По теме:
Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии
Катарина Завацкая – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая впервые в карьере выиграла 60-тысячник ITF
Лаура Пигосси Катарина Завацкая WTA Макарска
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023
Теннис | 06 июня 2023, 20:43 1
Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023
Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023

Владимир Якубенко вылетел из парного разряда французского мейджора

Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Теннис | 06 июня 2023, 15:08 5
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»

Экс-теннисист отреагировал на отказ 2-й ракетки мира от участия в пресс-коференциях на Ролан Гаррос

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 06.06.2023, 14:03
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Другие виды | 06.06.2023, 14:47
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Ворскла: запоминается последнее
Футбол | 06.06.2023, 17:30
Ворскла: запоминается последнее
Ворскла: запоминается последнее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44 2
Футбол
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
05.06.2023, 22:05 7
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 40
Теннис
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 7
Бокс
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 5
Теннис
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности