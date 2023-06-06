Завацкая узнала первую соперницу в основе турнира WTA 125 в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 218) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом раунде основной сетки украинка встретится с бразильской теннисисток Лаурой Пигосси (WTA 139).

Это будет первая встреча девушек. Поединок запланирован на 7 июня в 11:00 по Киеву.

Наивысшей позицией Пигосси в рейтинге WTA является 100-я строчка. На счету Лауры 7 трофеев на уровне ITF.

В финале квалификации к хорватскому 125-тысячнику Катарина обыграла Леа Бошкович.