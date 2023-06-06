Завацкая узнала первую соперницу в основе турнира WTA 125 в Хорватии
Катарина сыграет с Лаурой Пигосси
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 218) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В первом раунде основной сетки украинка встретится с бразильской теннисисток Лаурой Пигосси (WTA 139).
Это будет первая встреча девушек. Поединок запланирован на 7 июня в 11:00 по Киеву.
Наивысшей позицией Пигосси в рейтинге WTA является 100-я строчка. На счету Лауры 7 трофеев на уровне ITF.
В финале квалификации к хорватскому 125-тысячнику Катарина обыграла Леа Бошкович.
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