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  4. Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии
WTA
06 июня 2023, 16:25 |
275
1

Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии

Катарина в финале квалификации одолела Леа Бошкович

06 июня 2023, 16:25 |
275
1
Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В финале квалификации украинка переиграла Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA).

Макарска. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 7:6(3), 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что Завацкая на прошлой неделе выиграла 60-тысячник ITF в Брешии.

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Катарина Завацкая Леа Бошкович WTA Макарска
Источник Sport.ua
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Vladi Koeln
Катя прибавляет  с каждым  днем .Успехов !!
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