Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В финале квалификации украинка переиграла Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA).

Макарска. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 7:6(3), 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что Завацкая на прошлой неделе выиграла 60-тысячник ITF в Брешии.