WTA06 июня 2023, 16:25 |
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Завацкая пробилась в основу турнира WTA 125 в Хорватии
Катарина в финале квалификации одолела Леа Бошкович
06 июня 2023, 16:25 |
275
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В финале квалификации украинка переиграла Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA).
Макарска. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 7:6(3), 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
Отметим, что Завацкая на прошлой неделе выиграла 60-тысячник ITF в Брешии.
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