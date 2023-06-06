Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча Ролан Гаррос 2023
6 июня состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в верхней части турнирной сетки между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и греком Стефаносом Циципасом (АТР 5).
Поединок состоится четвертым запуском на корте Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – 21:20 по Киеву.
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Это будет пятая встреча теннисистов. Все 4 поединка выиграл Алькарас.
Победитель встречи в полуфинале сыграет с Новаком Джоковичем.
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