Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в верхней части турнирной сетки между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и греком Стефаносом Циципасом (АТР 5).

Поединок состоится четвертым запуском на корте Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – 21:20 по Киеву.

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Это будет пятая встреча теннисистов. Все 4 поединка выиграл Алькарас.

Победитель встречи в полуфинале сыграет с Новаком Джоковичем.

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