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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 21:33 | Обновлено 06 июня 2023, 21:36
764
0

Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча Ролан Гаррос 2023

06 июня 2023, 21:33 | Обновлено 06 июня 2023, 21:36
764
0
Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

6 июня состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в верхней части турнирной сетки между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и греком Стефаносом Циципасом (АТР 5).

Поединок состоится четвертым запуском на корте Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала встречи – 21:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча теннисистов. Все 4 поединка выиграл Алькарас.

Победитель встречи в полуфинале сыграет с Новаком Джоковичем.

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Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас Ролан Гаррос 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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