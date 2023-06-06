ФОТО. Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос 2023

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко.

«Элина, болеем 👐», – подписал фото со стадиона Михаил.

Ранее футболист выкладывал фотографию с матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Карлосом Алькарасом и Лоренцо Музетти.

В сезоне 2022/23 Мудрик провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.