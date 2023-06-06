Другие новости06 июня 2023, 19:42 |
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ФОТО. Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос 2023
Украинский футболист поддерживал Элину в поединке против Арины Соболенко
06 июня 2023, 19:42 |
1383
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик посетил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко.
«Элина, болеем 👐», – подписал фото со стадиона Михаил.
Ранее футболист выкладывал фотографию с матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Карлосом Алькарасом и Лоренцо Музетти.
В сезоне 2022/23 Мудрик провел 17 матчей за «Челси», в которых отметился 2 ассистами. «Синие» завершили кампанию АПЛ на 12-м месте.
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Комментарии 2
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Пішов у відпустку, їздить по різних країнах ЄС, навіть не чекав уімблдону. От класно. Але хоч би гол забив.
Так вот почему Свитолина проиграла
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