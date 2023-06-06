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Англия
06 июня 2023, 17:42 | Обновлено 06 июня 2023, 17:52
158
0

ГВАРДИОЛА: «Перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит»

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06 июня 2023, 17:42 | Обновлено 06 июня 2023, 17:52
158
0
ГВАРДИОЛА: «Перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о подготовке команды к финальной игре Лиги чемпионов против миланского «Интера». Уроженец Каталонии заявил, что на игру его подопечные выйдут с целью реализовать свою мечту.

«За время работы в «Сити» я понял, что перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит. Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу в финале. У нас был шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом году. Сейчас мы снова здесь и отдадим все силы.

К финалу мы подойдем так, как подходим ко всем матчам Премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать, и больше ничего», – заявил Гвардиола.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Интер Манчестер Сити Интер Милан
Источник УЕФА
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