ГВАРДИОЛА: «Перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит»
Испанец – о психологической составляющей любого триумфа
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о подготовке команды к финальной игре Лиги чемпионов против миланского «Интера». Уроженец Каталонии заявил, что на игру его подопечные выйдут с целью реализовать свою мечту.
«За время работы в «Сити» я понял, что перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит. Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу в финале. У нас был шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом году. Сейчас мы снова здесь и отдадим все силы.
К финалу мы подойдем так, как подходим ко всем матчам Премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать, и больше ничего», – заявил Гвардиола.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.
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