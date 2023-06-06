Вингер МЮ обвинен экс-девушкой в домашнем насилии и угрозах

Атакующий полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Антони обвинен в домашнем насилии и угрозах.

Некто Габриэла Каваллин – диджей и инфлюенсер – подала жалобу в полицию Сан-Паулу. Она обвинила 23-летнего футболиста в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Девушка заявила и якобы документально подтвердила, что в мае подверглась нападению со стороны Антони. При этом неизвестно, инцидент имел место в Англии или в Бразилии.

Каваллин в заявлении потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Антони и Габриэла состояли в отношениях в течение года. Сейчас они уже расстались.