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  4. Вингер МЮ обвинен экс-девушкой в домашнем насилии и угрозах
Англия
06 июня 2023, 17:21 | Обновлено 06 июня 2023, 17:33
631
0

Вингер МЮ обвинен экс-девушкой в домашнем насилии и угрозах

Проблемы могут быть у Антони

06 июня 2023, 17:21 | Обновлено 06 июня 2023, 17:33
631
0
Вингер МЮ обвинен экс-девушкой в домашнем насилии и угрозах
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Атакующий полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Антони обвинен в домашнем насилии и угрозах.

Некто Габриэла Каваллин – диджей и инфлюенсер – подала жалобу в полицию Сан-Паулу. Она обвинила 23-летнего футболиста в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Девушка заявила и якобы документально подтвердила, что в мае подверглась нападению со стороны Антони. При этом неизвестно, инцидент имел место в Англии или в Бразилии.

Каваллин в заявлении потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Антони и Габриэла состояли в отношениях в течение года. Сейчас они уже расстались.

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Антони Манчестер Юнайтед
Источник O Globo
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