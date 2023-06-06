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Испания
06 июня 2023, 17:18 | Обновлено 06 июня 2023, 18:22
299
0

Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что играл с Бензема»

Хавбек «Реала» попрощался с французским форвардом

06 июня 2023, 17:18 | Обновлено 06 июня 2023, 18:22
299
0
Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что играл с Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич попрощался со своим партнером по команде Каримом Бензема, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Они вместе выступали за «Реал» с 2012 года:

«Мне грустно осознавать, что ты уходишь, но я горжусь, что получил возможность играть с одним из лучших на протяжении 11 лет. На первой же тренировке увидел, что ты особенный игрок. Спасибо за всё, Карим. Удачи в карьере!».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сам Модрич также может перебраться в Саудовскую Аравию.

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Лука Модрич Карим Бензема Реал Мадрид
Источник Instagram
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