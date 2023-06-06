Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что играл с Бензема»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич попрощался со своим партнером по команде Каримом Бензема, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Они вместе выступали за «Реал» с 2012 года:

«Мне грустно осознавать, что ты уходишь, но я горжусь, что получил возможность играть с одним из лучших на протяжении 11 лет. На первой же тренировке увидел, что ты особенный игрок. Спасибо за всё, Карим. Удачи в карьере!».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сам Модрич также может перебраться в Саудовскую Аравию.