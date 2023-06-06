Чемпионы, до свидания! Что будет с Лестером после вылета из АПЛ

За последние пятнадцать лет Лестер трижды становился чемпионом в различных английских дивизионах. Сперва в 2009-м «лисы» выиграли Лигу 1 (третий по рангу дивизион тамошнего профессионального футбола), в 2014-м команда оказалась лучшей среди всех в Чемпионшипе (второй дивизион), а в 2016-м сенсационно и впервые в своей истории, берущей начало с 1884 года, выиграли английскую Премьер-лигу, то есть стали абсолютно лучшей футбольной командой Англии.

Спустя семь лет после того триумфа Лестер оказался в числе главных неудачников сезона в английской Премьер-лиге. «Лисы» в АПЛ-2022/23 заняли 18-е место, что означает для них одно – в следующем сезоне впервые за десять лет они вновь будут участниками Чемпионшипа… Английская элита попрощалась с Лестером, хотя есть ощущение, что эта команда услышала от высшего света далеко не категоричное «Прощай», а весьма обнадеживающее «До свидания»…

Чемпионы АПЛ-2015/16 и обладатели Кубка Англии-2020/21 могут довольно легко вернуться в высший свет, что по итогам завершившегося чемпионата удалось проделать, например, Бернли. «Бордовые» с первой же попытки вернулись в элиту, хотя из трех вылетевших в минувшем году оттуда команд им удалось такое проделать только одним, так как Уотфорд и Норвич завязли в трясине и рискуют повторить, к примеру, путь Астон Виллы, которой понадобилось три сезона в Чемпионшипе (с 2016 по 2019 годы), прежде чем они снова поднялись в Премьер-лигу.

Для любого поклонника английской Премьер-лиги не является откровением то, что Лестер за последние полтора года резко сдал. Отчасти это предвидел бывший главный тренер команды Брендан Роджерс, отчаянно пытавшийся что-либо изменить, однако и ему не удалось преуспеть. Методы, к которым прибег тренер из Северной Ирландии выглядели откровенно устаревшими, а боссы клуба, очевидно, осознали это слишком поздно, прежде чем все-таки уволили некогда успешного наставника. Когда решение об расставании с Роджерсом было наконец принято, в руководстве Лестера, вероятно, уже смирились с тем, что их детищу придется пройти через очищение в Чемпионшипе.

Лестеру в последние годы приходилось ужиматься на трансферном рынке, из-за необходимости соблюдать правила финансового фейр-плей. В сезоне-2022/23 клуб позволил себе только три полноценных трансфера (Ваута Фаса из Реймса, Харри Суттара из Сток Сити и Виктора Кристансена из Копенгагена), на которые в общей сложности ушло 48 миллионов евро, хотя от продажи своих исполнителей за указанный период времени Лестер заработал чуть более 81 миллиона евро.

Было очевидно, что Лестеру требуется кадровое обновление. Ряд игроков, блиставших в прежние годы, банально достиг своего потолка на стадионе Кинг Пауэр, и именно по этой причине болельщики не могли узнать своих кумиров, которые каких-то шесть лет назад на этой же арене радовали их не только в матчах английской Премьер-лиги, но и в поединках Лиги чемпионов.

Теперь, когда «лисы» оказались в низшем дивизионе им предстоит проделать огромную работу, а стартовавшее лето будет периодом колоссальных перемен для команды и клуба. Сперва Лестеру предстоит решить вопрос с будущим главных звезд команды: Джеймс Мэддисон, Уилфрид Ндиди и Харви Барнс, находящиеся в расцвете сил (25-26 лет), вряд ли выразят желание и готовность продолжить карьеру в Чемпионшипе. Уже сейчас понятно, что эти фигуры станут очень востребованными на трансферном рынке, и Лестер надеется выручить за них хорошие деньги, что поможет клубу сбалансировать бюджеты и перестроить состав под формат участия в Чемпионшипе.

С 26-летним бельгийцем Юри Тилемансом Лестеру повезло меньше. У него как раз по итогам сезона-2022/23 истек контракт с «лисами», а подписывать новую сделку хавбек не спешил, словно осознавая всю безнадежность ситуации, в которую угодил экс-чемпион Англии. Поэтому Тилеманс уже попрощался с завсегдатаями Кинг Пауэр, и покинул Лестер на правах свободного агента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Очевидно, что уйти из Лестера в ближайшее время пожелают и многие другие исполнители, хотя для некоторых из них наверняка не составит проблем остаться. Например, звездный ветеран и рекордсмен «лис» в Премьер-лиге Джейми Варди в свои 36 лет вряд ли пожелает куда-то дергаться, особенно имея на руках контракт с фактически родным клубом, рассчитанный еще на один сезон. В конце концов, Варди прекрасно знаком Чемпионшип и в 2012-м он переходил в Лестер как раз, когда эта команда играла в этом дивизионе. И при активной помощи Варди «лисам» сперва удавалось повыситься в классе, а затем – выиграть Премьер-лигу и принять участие в Лиге чемпионов. Так что в Чемпионшипе Лестер без своих легенд не останется, это уж точно.

Серьезные вопросы возникают и по поводу должности главного тренера, которую в настоящий момент занимает 52-летний Дин Смит. В апреле, после увольнения Роджерса, этот специалист получил шанс проявить себя и попытаться решить задачу по сохранению для Лестера прописки в элите, но сотворить чудо англичанину так и не удалось. Ранее Смит много лет в своей тренерской карьере провел в Лиге 1 и Чемпионшипе, возглавляя такие коллективы как Уолсолл, Брентфорд, Астон Вилла и Норвич. Дин имеет опыт выведения команды в Премьер-лигу, что демонстрировал с бирмингемцами, однако его последняя работа в дивизионе с Норвичем оказалась далеко не столь успешной.

Вероятно, что в Лестере могут пойти на продление сотрудничества со Смитом, и такое решение будет выглядеть весьма логичным и разумным шагом со стороны клубного руководства, учитывая, что именно Дин провел последние несколько месяцев с командой и проникся ценностями клуба, а также понимает атмосферу в раздевалке и целесообразность назревших перемен в каждой игровой линии. Кроме того, Смит способен вдохнуть новые идеи в проект Лестера, чтобы вернуть «лис» туда, где они привыкли быть в последние десять лет – на уровень Премьер-лиги. Имея ресурсы, наставник мог бы создать конкурентоспособный коллектив, аналогичный тому, с которым он завоевал повышение в классе с Астон Виллой в 2019-м.

Однако, если клуб решит искать нового менеджера, ему придется действовать очень быстро. Многие футболисты нынешней команды Лестера, вероятно, пожелают уйти и сами будут искать возможности для трансфера в другой клуб как можно скорее, чтобы убедиться, что они смогут провести полноценную предсезонную подготовку в своем новом клубе. И здесь важно учитывать, что любому потенциально новому коучу «лис» потребуется большая часть лета, чтобы сперва заменить ушедших игроков, а затем и адаптировать всех футболистов к своему игровому почерку, с которым еще также сперва нужно будет успеть определиться.

Поэтому Лестеру предстоит двигаться и принимать решения в весьма быстром ритме. Времени посыпать голову пеплом у «лис» попросту нету, им предстоит врываться в жесточайшую конкуренцию в Чемпионшипе за право вновь называться членом элитарного дивизиона и, возможно, в будущем даже опять претендовать на главную золотую корону Англии – титул чемпиона Премьер-лиги…

Текст: meta.ua/sport