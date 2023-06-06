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  4. Два клуба из Саудовской Аравии предлагают контракт Канте
Англия
06 июня 2023, 15:34 |
305
1

Два клуба из Саудовской Аравии предлагают контракт Канте

Еще одна звезда может отправиться с Саудовскую Аравию

06 июня 2023, 15:34 |
305
1
Два клуба из Саудовской Аравии предлагают контракт Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Эмиссары из Саудовской Аравии сейчас находятся в Лондоне для того, чтобы представить предложение контракта для полузащитника «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах Канте заинтересованы сразу два клуба – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Зарплата, которую предлагают французскому хавбеку, может достигнуть 100 миллионов евро в год с учетом спонсорских контрактов и имиджевых прав.

Приоритетом для Канте остается продление контракта с «Челси», стороны были близки к этому в марте. Ранее сообщалось о том, что Канте в списке игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом. Его контракт истекает в конце июня.

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Н'Голо Канте Челси Фабрицио Романо Аль-Иттихад Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Фабрицио Романо
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umnuy2
сумасшествие какое-то
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