Два клуба из Саудовской Аравии предлагают контракт Канте

Эмиссары из Саудовской Аравии сейчас находятся в Лондоне для того, чтобы представить предложение контракта для полузащитника «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах Канте заинтересованы сразу два клуба – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Зарплата, которую предлагают французскому хавбеку, может достигнуть 100 миллионов евро в год с учетом спонсорских контрактов и имиджевых прав.

Приоритетом для Канте остается продление контракта с «Челси», стороны были близки к этому в марте. Ранее сообщалось о том, что Канте в списке игроков, от которых «Челси» хочет избавиться летом. Его контракт истекает в конце июня.