Франция06 июня 2023, 16:20 |
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МАЛИНОВСКИЙ – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: «Паразиты. Плесень. Гной»
Украинский футболист шокирован очередным террористическим актом оккупантов
06 июня 2023, 16:20 |
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Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.
«Паразиты. Плесень. Гной», – прокомментировал Малиновский фото УАФ с затопленным футбольным стадионом в Новой Каховке.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.
Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.
паразити. пліснява. гній. https://t.co/izuthhf0qK— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 6, 2023
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