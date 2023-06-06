МАЛИНОВСКИЙ – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: «Паразиты. Плесень. Гной»

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

«Паразиты. Плесень. Гной», – прокомментировал Малиновский фото УАФ с затопленным футбольным стадионом в Новой Каховке.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.