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  4. МАЛИНОВСКИЙ – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: «Паразиты. Плесень. Гной»
Франция
06 июня 2023, 16:20 |
820
0

МАЛИНОВСКИЙ – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: «Паразиты. Плесень. Гной»

Украинский футболист шокирован очередным террористическим актом оккупантов

06 июня 2023, 16:20 |
820
0
МАЛИНОВСКИЙ – о подрыве россиянами Каховской ГЭС: «Паразиты. Плесень. Гной»
Telegram

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

«Паразиты. Плесень. Гной», – прокомментировал Малиновский фото УАФ с затопленным футбольным стадионом в Новой Каховке.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Руслан Малиновский российско-украинская война Новая Каховка
Источник Sport.ua
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