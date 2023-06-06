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06 июня 2023, 11:44 | Обновлено 06 июня 2023, 11:58
4925
1

ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС приводит к катастрофическим последствиям

06 июня 2023, 11:44 | Обновлено 06 июня 2023, 11:58
4925
1
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
twitter.com/ZoryaLondonsk

Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Из-за подрыва машинного зала изнутри ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Разрушение станции приводит к катастрофическим последствиям. Под водой уже оказались множество прилегающих населенных пунктом, при том, что критического уровня вода еще не достигла.

В сети появилось свежее фото футбольного стадиона «Энергия» в Новой Каховке, который, похоже, очень нескоро сможет снова быть пригодным для проведения матчей.

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Источник Sport.ua
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Ян Зор
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