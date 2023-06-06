ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило

Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Из-за подрыва машинного зала изнутри ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Разрушение станции приводит к катастрофическим последствиям. Под водой уже оказались множество прилегающих населенных пунктом, при том, что критического уровня вода еще не достигла.

В сети появилось свежее фото футбольного стадиона «Энергия» в Новой Каховке, который, похоже, очень нескоро сможет снова быть пригодным для проведения матчей.