Другие новости06 июня 2023, 11:44 | Обновлено 06 июня 2023, 11:58
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ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
Подрыв оккупантами Каховской ГЭС приводит к катастрофическим последствиям
06 июня 2023, 11:44 | Обновлено 06 июня 2023, 11:58
4925
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Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Из-за подрыва машинного зала изнутри ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.
Разрушение станции приводит к катастрофическим последствиям. Под водой уже оказались множество прилегающих населенных пунктом, при том, что критического уровня вода еще не достигла.
В сети появилось свежее фото футбольного стадиона «Энергия» в Новой Каховке, который, похоже, очень нескоро сможет снова быть пригодным для проведения матчей.
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