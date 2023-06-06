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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 15:08 | Обновлено 06 июня 2023, 15:09
1035
0

Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»

Экс-теннисист отреагировал на отказ 2-й ракетки мира от участия в пресс-коференциях на Ролан Гаррос

06 июня 2023, 15:08 | Обновлено 06 июня 2023, 15:09
1035
0
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Screenshot. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский ответил второй ракетке мира, которая пожаловалась, что не чувствует себя в безопасности на пресс-конференциях на Ролан Гаррос.

«Сотни тысяч детей не чувствуют себя в безопасности из-за беларуси... Тысячи погибли...

Так что, когда ты говоришь: «Я не чувствую себя в безопасности в пресс-центре», ты жалкая лгунья... какой всегда и была», – написал Стаховский в инстаграме.

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Сергей Стаховский Ролан Гаррос 2023 Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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