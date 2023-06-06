Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»

Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский ответил второй ракетке мира, которая пожаловалась, что не чувствует себя в безопасности на пресс-конференциях на Ролан Гаррос.

«Сотни тысяч детей не чувствуют себя в безопасности из-за беларуси... Тысячи погибли...

Так что, когда ты говоришь: «Я не чувствую себя в безопасности в пресс-центре», ты жалкая лгунья... какой всегда и была», – написал Стаховский в инстаграме.