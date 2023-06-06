Ролан Гаррос06 июня 2023, 15:08 | Обновлено 06 июня 2023, 15:09
1035
0
Сергей СТАХОВСКИЙ – Соболенко: «Ты жалкая лгунья, какой всегда и была»
Экс-теннисист отреагировал на отказ 2-й ракетки мира от участия в пресс-коференциях на Ролан Гаррос
06 июня 2023, 15:08 | Обновлено 06 июня 2023, 15:09
1035
0
Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский ответил второй ракетке мира, которая пожаловалась, что не чувствует себя в безопасности на пресс-конференциях на Ролан Гаррос.
«Сотни тысяч детей не чувствуют себя в безопасности из-за беларуси... Тысячи погибли...
Так что, когда ты говоришь: «Я не чувствую себя в безопасности в пресс-центре», ты жалкая лгунья... какой всегда и была», – написал Стаховский в инстаграме.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июня 2023, 21:23 24
Украинская теннисистка проигрывала со счетом 1:5 в первом сете
Футбол | 05 июня 2023, 22:05 6
У Дениса Бойко и Никиты Бурды заканчиваются контракты со столичным клубом
Война | 06.06.2023, 08:55
Футбол | 05.06.2023, 18:12
Теннис | 06.06.2023, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2023, 13:05 6
04.06.2023, 23:12 35
05.06.2023, 10:49 12
05.06.2023, 12:39 9
04.06.2023, 13:59 10
04.06.2023, 12:35 1
04.06.2023, 17:19 45
04.06.2023, 08:45 2