Пиоли останется в Милане на следующий сезон

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Вчера «Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару. Ожидалось, что после этого Пиоли может решить покинуть клуб, поскольку являлся протеже именно Мальдини и Массары.

Однако тренер решил остаться в клубе, несмотря на перестановки в руководстве. Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.