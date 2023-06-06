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Италия
06 июня 2023, 13:54 | Обновлено 06 июня 2023, 13:55
38
0

Пиоли останется в Милане на следующий сезон

Тренер не уйдет следом за Мальдини и Массарой

06 июня 2023, 13:54 | Обновлено 06 июня 2023, 13:55
38
0
Пиоли останется в Милане на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Вчера «Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару. Ожидалось, что после этого Пиоли может решить покинуть клуб, поскольку являлся протеже именно Мальдини и Массары.

Однако тренер решил остаться в клубе, несмотря на перестановки в руководстве. Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.

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Стефано Пиоли Милан Паоло Мальдини Фредерик Массара
Источник Джанлука Ди Марцио
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