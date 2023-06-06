Италия06 июня 2023, 13:54 | Обновлено 06 июня 2023, 13:55
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Пиоли останется в Милане на следующий сезон
Тренер не уйдет следом за Мальдини и Массарой
06 июня 2023, 13:54 | Обновлено 06 июня 2023, 13:55
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работать с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Вчера «Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару. Ожидалось, что после этого Пиоли может решить покинуть клуб, поскольку являлся протеже именно Мальдини и Массары.
Однако тренер решил остаться в клубе, несмотря на перестановки в руководстве. Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.
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