Милан уволил Мальдини и спортивного директора клуба

Владелец «Милана» Джерри Кардинале уведомил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару о том, что они не входят в дальнейшие планы по развитию клуба.

Сообщается, что причиной такого решения Кардинале стали имевшиеся серьезные разногласия между Мальдини и Массарой по вопросу бюджета на трансферы.

Якобы Мальдини добивался увеличения трансферного бюджета и шел на конфликт по этому поводу с высшим руководством клуба, а также Массарой. В «Милане» же хотели сохранить расходы на новых футболистов на невысоком уровне. Ко всему, Паоло Мальдини не могли простить провальное подписание Шарля де Кетеларе, траты на которого себя никак не оправдали.