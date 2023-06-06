Милан уволил Мальдини и спортивного директора клуба
В стане «россо-нери» будут перестановки среди менеджеров
Владелец «Милана» Джерри Кардинале уведомил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару о том, что они не входят в дальнейшие планы по развитию клуба.
Сообщается, что причиной такого решения Кардинале стали имевшиеся серьезные разногласия между Мальдини и Массарой по вопросу бюджета на трансферы.
Якобы Мальдини добивался увеличения трансферного бюджета и шел на конфликт по этому поводу с высшим руководством клуба, а также Массарой. В «Милане» же хотели сохранить расходы на новых футболистов на невысоком уровне. Ко всему, Паоло Мальдини не могли простить провальное подписание Шарля де Кетеларе, траты на которого себя никак не оправдали.
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