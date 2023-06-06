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Италия
06 июня 2023, 01:36 |
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Милан уволил Мальдини и спортивного директора клуба

В стане «россо-нери» будут перестановки среди менеджеров

06 июня 2023, 01:36 |
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Милан уволил Мальдини и спортивного директора клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини (слева) и Фредерик Массара

Владелец «Милана» Джерри Кардинале уведомил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару о том, что они не входят в дальнейшие планы по развитию клуба.

Сообщается, что причиной такого решения Кардинале стали имевшиеся серьезные разногласия между Мальдини и Массарой по вопросу бюджета на трансферы.

Якобы Мальдини добивался увеличения трансферного бюджета и шел на конфликт по этому поводу с высшим руководством клуба, а также Массарой. В «Милане» же хотели сохранить расходы на новых футболистов на невысоком уровне. Ко всему, Паоло Мальдини не могли простить провальное подписание Шарля де Кетеларе, траты на которого себя никак не оправдали.

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Паоло Мальдини Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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