Украина. Первая лига06 июня 2023, 13:30 |
230
0
Максимов опроверг слухи о переходе в Звягель
Спортдир «Полесья» не собирается менять место работы
06 июня 2023, 13:30 |
230
0
Спортивный директор «Полесья» Юрий Максимов лаконично прокомментировал слухи о своем назначении на пост главного тренере «Звягеля»:
«Пока мне ничего не известно об этом», – заявил Максимов.
Напомним, «Звягель» выступает во Второй лиге. «Полесье» впервые в истории вышло в УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2023, 13:25 0
Оба играли на правах аренды
Теннис | 05 июня 2023, 23:03 1
В борьбе за трофей осталась одна украинка
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Футбол | 05.06.2023, 18:12
Футбол | 06.06.2023, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2023, 11:05 4
04.06.2023, 17:19 45
04.06.2023, 20:34 12
04.06.2023, 13:05 6
05.06.2023, 12:39 9
04.06.2023, 19:57 125
04.06.2023, 20:59 5
04.06.2023, 13:59 10