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  4. Максимов опроверг слухи о переходе в Звягель
Украина. Первая лига
06 июня 2023, 13:30 |
230
0

Максимов опроверг слухи о переходе в Звягель

Спортдир «Полесья» не собирается менять место работы

06 июня 2023, 13:30 |
230
0
Максимов опроверг слухи о переходе в Звягель
ФК Полесье Житомир. Юрий Максимов

Спортивный директор «Полесья» Юрий Максимов лаконично прокомментировал слухи о своем назначении на пост главного тренере «Звягеля»:

«Пока мне ничего не известно об этом», – заявил Максимов.

Напомним, «Звягель» выступает во Второй лиге. «Полесье» впервые в истории вышло в УПЛ.

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Юрий Максимов Полесье Житомир Звягель
Источник Украинский футбол
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