Максимов опроверг слухи о переходе в Звягель

Спортивный директор «Полесья» Юрий Максимов лаконично прокомментировал слухи о своем назначении на пост главного тренере «Звягеля»:

«Пока мне ничего не известно об этом», – заявил Максимов.

Напомним, «Звягель» выступает во Второй лиге. «Полесье» впервые в истории вышло в УПЛ.