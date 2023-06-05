Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги

Во время матча между командами «Полесье» Житомир и ЛНЗ Черкассы 27 мая состоялся разговор между президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем, губернатором Житомирской области Виталием Бунечко и спортивным директором клуба Юрия Максимова.

Юрий Максимов, недавно присоединившийся к «Полесью» в качестве спортивного директора, дал согласие возглавить команду «Звягель» из одноименного города, сообщает FootballHub. Перед новым коучем ставят задачу выйти в Первую лигу и выращивать молодые таланты области.

Пока неизвестно, планирует ли Максимов совмещать эти должности или же покинет пост спортивного директора, не проработав в «Полесье» и месяца. «Звягель» в прошлом сезоне Второй лиги довольно неплохо провел весеннюю часть и занял пятое место.

Последним местом работы Максимова до прихода в «Полесье» была полтавская «Ворскла», с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков – ворскляне закончили чемпионат на 5-й позиции, что позволило сыграть в квалификации Лиги конференций.