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  4. Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи
Италия
06 июня 2023, 13:10 |
348
0

Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи

Чемпионы Италии заинтересованы в Винченцо Итальяно

06 июня 2023, 13:10 |
348
0
Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с генеральным менеджером «Фиорентины» Джо Бароне. Стороны решили отложить данный вопрос до завершения финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» завтра, 7 июня сыграет с «Вест Хэмом».

Ранее интерес к Итальяно проявлял «Тоттенхэм».

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Фиорентина Наполи Винченцо Итальяно
Источник Джанлука Ди Марцио
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