Италия06 июня 2023, 13:10 |
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Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи
Чемпионы Италии заинтересованы в Винченцо Итальяно
06 июня 2023, 13:10 |
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«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с генеральным менеджером «Фиорентины» Джо Бароне. Стороны решили отложить данный вопрос до завершения финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» завтра, 7 июня сыграет с «Вест Хэмом».
Ранее интерес к Итальяно проявлял «Тоттенхэм».
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