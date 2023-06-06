Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи

«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с генеральным менеджером «Фиорентины» Джо Бароне. Стороны решили отложить данный вопрос до завершения финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» завтра, 7 июня сыграет с «Вест Хэмом».

Ранее интерес к Итальяно проявлял «Тоттенхэм».