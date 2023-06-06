Леся ЦУРЕНКО: «Мое тело не выдерживало, пришлось сняться с матча»

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла провести матч четвертого круга Ролан Гаррос против Иги Свентек. Спортсменка снялась с игры из-за проблем со здоровьем.

«У меня что-то вроде того, что было у Рыбакиной, вирус или что-то вроде этого. Мое тело не могло с этим справиться. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, не получилось. Я не могла вчера тренироваться, и сегодня мне было тяжело разминаться, но я надеялась, что просто начну матч и, возможно, мне станет получше. Но, к сожалению, становилось все хуже и мне пришлось остановиться, потому что это не совсем то, как я хотела бы играть на корте».

«Я начала чувствовать слабость перед предыдущим матчем, но физически я была в порядке. Я только начала чувствовать боль в горле, но все физически было нормально. Энергии было достаточно, поэтому я провела хороший матч. Все началось после. Ночь была не очень хорошая, а вчера я потренировалась, не знаю, минут десять. Я поняла, что со мной что-то не так. Мое сердцебиение было слишком сильным. Знаете, все эти классические симптомы. Да, за эти два дня накопилось много проблем».

«Как я уже сказала, я пыталась сделать все возможное. Я пила литрами воду с лимоном, а также со всеми этими полезными штуками. У меня много фруктов, витамина С, все эти добавки, но это не помогло. Мне нужно еще два-три дня, чтобы восстановиться. На самом деле, я понятия не имею, что это. Я думаю, что это просто – я не знаю, как там Рыбакина сказала, что в Париже гуляет какой-то вирус. Может быть, что-то такое. Я не знаю. Мы все люди. Мы все иногда болеем».

Если я скажу, что мне очень жаль, это не опишет того, что я чувствую на самом деле. Для меня сыграть матч против Иги – это приоритет. Я очень хочу играть против таких игроков, и мне очень жаль, что я не смогла сыграть», – сказала Цуренко.