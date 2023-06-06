Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала микста на Ролан Гаррос
6 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В 1/4 финала украинка вместе с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия). Матч состоится третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после встречи Додиг / Крайчек – Кравіц / Пюц. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Далее по сетке дуэт Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс (Канада / США).
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