Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1/4 финала украинка вместе с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия). Матч состоится третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после встречи Додиг / Крайчек – Кравіц / Пюц. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Далее по сетке дуэт Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс (Канада / США).

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