Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 11:30 | Обновлено 06 июня 2023, 12:37
275
0

Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала микста на Ролан Гаррос

06 июня 2023, 11:30 | Обновлено 06 июня 2023, 12:37
275
0
Костюк / Аревало – Андрееску / Винус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1/4 финала украинка вместе с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют против тандема Бьянка Андрееску / Майкл Винус (Канада / Новая Зеландия). Матч состоится третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после встречи Додиг / Крайчек – Кравіц / Пюц. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке дуэт Габриэла Дабровски / Натаниэль Леммонс (Канада / США).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся ЦУРЕНКО: «Мое тело не выдерживало, пришлось сняться с матча»
Якубенко вышел во второй круг парного разряда на юниорском Ролан Гаррос
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Марта Костюк смотреть онлайн Марсело Аревало Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06 июня 2023, 11:55 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Бокс | 05 июня 2023, 19:45 6
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента

Могут назвать Джошуа

Контракт отправлен. Джошуа определился с соперником на август
Бокс | 05.06.2023, 18:50
Контракт отправлен. Джошуа определился с соперником на август
Контракт отправлен. Джошуа определился с соперником на август
Стала известна заявка сборной Хорватии на Финал четырех Лиги наций
Футбол | 06.06.2023, 09:52
Стала известна заявка сборной Хорватии на Финал четырех Лиги наций
Стала известна заявка сборной Хорватии на Финал четырех Лиги наций
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Теннис | 06.06.2023, 00:10
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 125
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 45
Футбол
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
05.06.2023, 08:59 4
Футбол
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
05.06.2023, 12:37 5
Футбол
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
05.06.2023, 10:49 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности