ЛЕОНЕНКО: «Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый»
Футбольный эксперт – о защитниках «Динамо» и «Шахтера»
Бывший нападающий национальной команды Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, поделился мнением о защитниках «Динамо» Александре Сироте и Денисе Попове, а также игроке обороны «Шахтера» Валерии Бондаре.
«О «Динамо» можно и не спрашивать, мы все увидели, что наиграли и сколько привозов совершили Сирота с Поповым. Сирота вообще сырой, думаю, он таким и останется, а Попов постоянно травмирован, перекачанный, наверное.
Бондарь слабый, его из «Шахтера» убери, он нигде не заиграет. Он мне чем-то Бурду из «Динамо» напоминает, которого в «Колос» теперь сватают», - сказал Леоненко.
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Сирота медленно соображает, Бондарь вообще не соображает, Попов такое впечатление не о футболе думает.
Скорее всего никто из них на хорошем уровне не заиграет. Есть шанс у Попова, но нужно срочно одуматься.