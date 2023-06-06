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  4. ЛЕОНЕНКО: «Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый»
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 11:22 | Обновлено 06 июня 2023, 12:38
947
4

ЛЕОНЕНКО: «Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый»

Футбольный эксперт – о защитниках «Динамо» и «Шахтера»

06 июня 2023, 11:22 | Обновлено 06 июня 2023, 12:38
947
4
ЛЕОНЕНКО: «Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Бывший нападающий национальной команды Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, поделился мнением о защитниках «Динамо» Александре Сироте и Денисе Попове, а также игроке обороны «Шахтера» Валерии Бондаре.

«О «Динамо» можно и не спрашивать, мы все увидели, что наиграли и сколько привозов совершили Сирота с Поповым. Сирота вообще сырой, думаю, он таким и останется, а Попов постоянно травмирован, перекачанный, наверное.

Бондарь слабый, его из «Шахтера» убери, он нигде не заиграет. Он мне чем-то Бурду из «Динамо» напоминает, которого в «Колос» теперь сватают», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Александр Сирота Динамо Киев Шахтер Донецк Валерий Бондарь Денис Попов
Источник FanDay
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Комментарии 4
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Ретро Футбол
Зате Леоненко ,колись, спартаку забив
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+2
Serg Sam
А можна якось заблокувати того леоненка? Не хочу його
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0
Ян Зор
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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-1
Gargantua
ну так он прав.  в головах проблема.
Сирота медленно соображает, Бондарь вообще не соображает, Попов такое впечатление не о футболе думает.
Скорее всего никто из них на хорошем уровне не заиграет. Есть шанс у Попова,  но нужно срочно одуматься.
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-1
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