ЛЕОНЕНКО: «Сирота сырой, Попов постоянно травмирован, Бондарь слабый»

Бывший нападающий национальной команды Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, поделился мнением о защитниках «Динамо» Александре Сироте и Денисе Попове, а также игроке обороны «Шахтера» Валерии Бондаре.

«О «Динамо» можно и не спрашивать, мы все увидели, что наиграли и сколько привозов совершили Сирота с Поповым. Сирота вообще сырой, думаю, он таким и останется, а Попов постоянно травмирован, перекачанный, наверное.

Бондарь слабый, его из «Шахтера» убери, он нигде не заиграет. Он мне чем-то Бурду из «Динамо» напоминает, которого в «Колос» теперь сватают», - сказал Леоненко.