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  4. ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 11:00 | Обновлено 06 июня 2023, 11:15
1799
5

ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»

Специалист жестко высказался о защитнике «Шахтера»

06 июня 2023, 11:00 | Обновлено 06 июня 2023, 11:15
1799
5
ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»
УАФ. Ефим Конопля

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук раскритиковал защитника «Шахтера» Ефима Коноплю за саботирование своего участия в матче сборной Украины с англичанами на Евро-2024.

«Конопля был неубедительным для меня, какой-то он дерганый. Мне не понравилось, что он отказался играть за сборную. Мне кажется, он просто поплыл и струсил играть против Англии. У него, возможно, был единственный шанс сыграть на «Уэмбли», а он испугался. После этого он упал в моих глазах», - сказал Федорчук.

Напомним, накануне матча сборной Украины с Англией (0:2) Ефим Конопля обратился к исполняющему обязанности главного тренера национальной команде с просьбой исключить его из заявки на этот поединок из-за проблем со здоровьем. Но спустя несколько дней он вышел в составе «Шахтера» на матч с «Рухом» (2:0).

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Источник FanDay
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Комментарии 5
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Xvalenok03
Более 2,5 месяца назад был вброс лайна.
Снова кому-то захотелось лопатой поработать.
Зачем? На потеху курицам и свиньям?
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+1
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Burevestnik
він не злякався - не з таких, а просто обіср... 
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+1
simon andre
Конопля он обосранный и сейчас не санкционированный выход 6лвно из прямой кишки это у него всегда .   
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-1
ALKOSruLKA
Ну хтось проти Англії, а хтось проти Руха... кожному своє.
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-1
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