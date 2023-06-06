ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук раскритиковал защитника «Шахтера» Ефима Коноплю за саботирование своего участия в матче сборной Украины с англичанами на Евро-2024.

«Конопля был неубедительным для меня, какой-то он дерганый. Мне не понравилось, что он отказался играть за сборную. Мне кажется, он просто поплыл и струсил играть против Англии. У него, возможно, был единственный шанс сыграть на «Уэмбли», а он испугался. После этого он упал в моих глазах», - сказал Федорчук.

Напомним, накануне матча сборной Украины с Англией (0:2) Ефим Конопля обратился к исполняющему обязанности главного тренера национальной команде с просьбой исключить его из заявки на этот поединок из-за проблем со здоровьем. Но спустя несколько дней он вышел в составе «Шахтера» на матч с «Рухом» (2:0).