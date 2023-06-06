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  4. Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 09:14 | Обновлено 06 июня 2023, 09:52
320
4

Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»

21-летний форвард стал лучшим бомбардиром «бело-синих»

06 июня 2023, 09:14 | Обновлено 06 июня 2023, 09:52
320
4
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Талантливый нападающий «Динамо» Владислав Ванат свои 12 голов в сезоне-2022/23, благодаря которым он вместе с Виталием Буяльским поделил звание лучшего бомбардира команды.

«Конечно, приятно стать лучшим бомбардиром команды в сезоне, но, признаюсь, хотелось большего, но из-за дисквалификации, к сожалению, не получилось увеличить количество своих голов.

Думаю, в последних поединках мог бы отличиться еще, ведь серьезно готовился и был уверен в том, что еще забью и улучшу свою статистику. Но, в целом, полагаю, мой первый сезон в «Динамо» прошел неплохо. Это все благодаря команде. Определенную планку для себя установил, так что в будущем постараюсь только улучшать и превосходить этот результат», - отметил Ванат.

Напомним, в последних трех турах УПЛ Ванат не принимал участия, поскольку получил дисквалификацию за критику работы судейской бригады во главе с Катериной Монзуль.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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onco-clown
Неплохо конечно, квалификация в ЛК неплохой результат однозначно.
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Bimbа Joe
4 место, ну да, не плохо, есть куда падать..
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