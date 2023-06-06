Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»

Талантливый нападающий «Динамо» Владислав Ванат свои 12 голов в сезоне-2022/23, благодаря которым он вместе с Виталием Буяльским поделил звание лучшего бомбардира команды.

«Конечно, приятно стать лучшим бомбардиром команды в сезоне, но, признаюсь, хотелось большего, но из-за дисквалификации, к сожалению, не получилось увеличить количество своих голов.

Думаю, в последних поединках мог бы отличиться еще, ведь серьезно готовился и был уверен в том, что еще забью и улучшу свою статистику. Но, в целом, полагаю, мой первый сезон в «Динамо» прошел неплохо. Это все благодаря команде. Определенную планку для себя установил, так что в будущем постараюсь только улучшать и превосходить этот результат», - отметил Ванат.

Напомним, в последних трех турах УПЛ Ванат не принимал участия, поскольку получил дисквалификацию за критику работы судейской бригады во главе с Катериной Монзуль.