Тренер дубля Брентфорда: «Ярмолюк заслужил повышение в первую команду»

Главный тренер «Брентфорда Б» Нил Макфарлейн прокомментировал перевод 19-летнего украинского полузащитника Егора Ярмолюка в основную команду.

«Егор был очень хорошим подписанием. Все выполнили с ним блестящую работу на поле и вне его, когда он прижился в клубе. Он был фантастическим, принял все, что мы от него просили, а теперь его повысят до первой команды, чего он заслужил.

У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой», - сказал Макфарлейн.

Напомним, Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» год назад за 1,6 миллиона евро. Сезон 2022/2023 19-летний украинец провел во второй команде «Брентфорда», отличившись 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.

При этом Ярмолюк уже успел дебютировать за первую команду «Брентфорда». 8 ноября он вышел на замену на 18 минут в матче третьего раунда Кубка лиги против «Джиллингема» (поражение 6:7 по пенальти).