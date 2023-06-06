Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер дубля Брентфорда: «Ярмолюк заслужил повышение в первую команду»
Англия
06 июня 2023, 08:56 | Обновлено 06 июня 2023, 09:14
151
0

Тренер дубля Брентфорда: «Ярмолюк заслужил повышение в первую команду»

Нил Макфарлейн дал положительную характеристику украинскому таланту

06 июня 2023, 08:56 | Обновлено 06 июня 2023, 09:14
151
0
Тренер дубля Брентфорда: «Ярмолюк заслужил повышение в первую команду»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Главный тренер «Брентфорда Б» Нил Макфарлейн прокомментировал перевод 19-летнего украинского полузащитника Егора Ярмолюка в основную команду.

«Егор был очень хорошим подписанием. Все выполнили с ним блестящую работу на поле и вне его, когда он прижился в клубе. Он был фантастическим, принял все, что мы от него просили, а теперь его повысят до первой команды, чего он заслужил.

У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой», - сказал Макфарлейн.

Напомним, Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» год назад за 1,6 миллиона евро. Сезон 2022/2023 19-летний украинец провел во второй команде «Брентфорда», отличившись 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.

При этом Ярмолюк уже успел дебютировать за первую команду «Брентфорда». 8 ноября он вышел на замену на 18 минут в матче третьего раунда Кубка лиги против «Джиллингема» (поражение 6:7 по пенальти).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал голкипера из Фрайбурга
Брентфорд Егор Ярмолюк Райан Тревитт Нил Макфарлейн
Источник ФК Брентфорд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СЕЛЕЗНЕВ: «Кубань? Я признал ошибку. Я и сейчас кормилец, и всегда буду им»
Футбол | 06 июня 2023, 01:30 1
СЕЛЕЗНЕВ: «Кубань? Я признал ошибку. Я и сейчас кормилец, и всегда буду им»
СЕЛЕЗНЕВ: «Кубань? Я признал ошибку. Я и сейчас кормилец, и всегда буду им»

Украинский форвард рассказал, что мог оказаться в «Спортинге» из Лиссабона

Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 05 июня 2023, 18:52 0
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca

Сине-желтые отгрузили пять мячей в ворота африканской команды

Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
Футбол | 05.06.2023, 12:37
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
СЕЛЕЗНЕВ: «Я перестал кайфовать от футбола, поэтому заканчиваю карьеру»
Футбол | 06.06.2023, 00:59
СЕЛЕЗНЕВ: «Я перестал кайфовать от футбола, поэтому заканчиваю карьеру»
СЕЛЕЗНЕВ: «Я перестал кайфовать от футбола, поэтому заканчиваю карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
04.06.2023, 15:35
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
06.06.2023, 07:07
Футбол
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 6
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности