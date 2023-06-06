Олег МОЗИЛЬ: «Металлист 1925 своей игрой заслужил остаться в УПЛ»

Основной голкипер «Металлиста 1925» Олег Мозиль прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины.

— Олег, ничья с «Динамо» всегда является хорошим результатом для большинства украинских команд. Как ты прокомментируешь мировую с подопечными Луческу в 30-м туре?

— Для нас это очень важная ничья. Все понимали, что эта встреча была самой важной в сезоне. Нам нужно было набрать одно очко, проигрыш нас никак не устраивал. Слава Богу, что мы завершили игру вничью.

— О чем ты подумал, когда киевляне получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара?

— Сам момента единоборства нашего защитника и Кабаева я не видел, мне перекрывали обзор другие футболисты. Нужно было играть дальше. Времени анализировать, особо не было.

— Удаление Дьячука, это был шанс для «Металлиста 1925»?

— Конечно, удаление повлияло на игру. Нам стало легче играть. Мы взяли мяч под контроль, и, как следствие, сравняли счет до перерыва.

— В перерыве было много эмоций в раздевалке?

— Нет. Все понимали, что мы имели перевес в количестве игроков, и нам нужно было завершить начатое.

— Интрига в Украинской Премьер-лиге была колоссальной: семь команд могли попасть в стыки. «Металлист 1925» после поражения от «Кривбасса» сильно волновался?

— Очень нервничали все. Многие уже не верили в нас. Все отправляли нас в зону переходных матчей. Полагали, что мы не сможем набрать одно очко с «Динамо».

— Вы по делу остались в элитном дивизионе?

— Я считаю, что мы своей игрой заслужили остаться в УПЛ.