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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»
Италия
06 июня 2023, 07:21 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
111
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»

Грузинский вингер не собирается покидать неаполитанский клуб

06 июня 2023, 07:21 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
111
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер итальянского «Наполи» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о своем будущем.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», - сказал Кварацхелия.

Отметим, что в прошлом сезоне Хвича сыграл 42 матча во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

Напомним, Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

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Источник Фабрицио Романо
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