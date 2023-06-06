Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»

Вингер итальянского «Наполи» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о своем будущем.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», - сказал Кварацхелия.

Отметим, что в прошлом сезоне Хвича сыграл 42 матча во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

Напомним, Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона в Серии А.