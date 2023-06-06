Италия06 июня 2023, 07:21 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
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Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»
Грузинский вингер не собирается покидать неаполитанский клуб
06 июня 2023, 07:21 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
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Вингер итальянского «Наполи» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о своем будущем.
«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», - сказал Кварацхелия.
Отметим, что в прошлом сезоне Хвича сыграл 42 матча во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.
Напомним, Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона в Серии А.
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