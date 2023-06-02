Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А
Вингер «Наполи» получил награду
Лучшим игроком сезона в итальянской Серии А был признан вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Об этом сообщает официальный сайт итальянской лиги.
Для Кварацхелии сезон 2022/2023 был дебютным в Серии А. Он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 33 матчах, и помог «Наполи» завоевать третье в истории чемпионство.
Другие награды сезона в Серии А:
Лучший вратарь: Иван Проведель (Лацио)
Лучший защитник: Ким Мин Джэ (Наполи)
Лучший полузащитник: Николо Барелла (Интер)
Лучший форвард: Виктор Осимхен (Наполи)
Лучший молодой игрок (U-23): Николо Фаджоли (Ювентус)
Отметим, что, несмотря на приз MVP сезона, Кварахцелия не только не взял ни одну из указанных выше наград, но и не попал в число номинантов.
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