Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А

Лучшим игроком сезона в итальянской Серии А был признан вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Об этом сообщает официальный сайт итальянской лиги.

Для Кварацхелии сезон 2022/2023 был дебютным в Серии А. Он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 33 матчах, и помог «Наполи» завоевать третье в истории чемпионство.

Другие награды сезона в Серии А:

Лучший вратарь: Иван Проведель (Лацио)

Лучший защитник: Ким Мин Джэ (Наполи)

Лучший полузащитник: Николо Барелла (Интер)

Лучший форвард: Виктор Осимхен (Наполи)

Лучший молодой игрок (U-23): Николо Фаджоли (Ювентус)

Отметим, что, несмотря на приз MVP сезона, Кварахцелия не только не взял ни одну из указанных выше наград, но и не попал в число номинантов.