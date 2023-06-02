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  4. Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А
Италия
02 июня 2023, 19:52 | Обновлено 02 июня 2023, 20:22
1281
6

Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А

Вингер «Наполи» получил награду

02 июня 2023, 19:52 | Обновлено 02 июня 2023, 20:22
1281
6
Кварацхелия – лучший игрок сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Лучшим игроком сезона в итальянской Серии А был признан вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Об этом сообщает официальный сайт итальянской лиги.

Для Кварацхелии сезон 2022/2023 был дебютным в Серии А. Он забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 33 матчах, и помог «Наполи» завоевать третье в истории чемпионство.

Другие награды сезона в Серии А:

Лучший вратарь: Иван Проведель (Лацио)

Лучший защитник: Ким Мин Джэ (Наполи)

Лучший полузащитник: Николо Барелла (Интер)

Лучший форвард: Виктор Осимхен (Наполи)

Лучший молодой игрок (U-23): Николо Фаджоли (Ювентус)

Отметим, что, несмотря на приз MVP сезона, Кварахцелия не только не взял ни одну из указанных выше наград, но и не попал в число номинантов.

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Серия A Хвича Кварацхелия Наполи Виктор Осимхен Иван Проведель Ким Мин Джэ Николо Барелла лучший игрок чемпионат Италии по футболу Лацио Интер Милан Николо Фаджоли лучший молодой игрок Ювентус
Источник Серия A
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Комментарии 6
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Gargantua
странная ситуация.
и в символическую сборную не попал
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+1
Алекс днепр
Прекрасная личность. Гражданин своей страны .А типа каладзе прорусская проблядь 
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0
Первый Среди Равных
Значить 100% літом перейде в Реал Мадрид 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Це справедливо! Хвіча однозначно найкращий. А то зразу навіть у списки не включили...
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-2
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