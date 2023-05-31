Без Хвичи. Серия А определила претендентов на звание лучших игроков сезона
В списке 12 футболистов
Серия А опубликовала список по 3 футболиста на звание лучше вратаря, защитника, полузащитника и форварда сезона 2022/2023. Среди этих 12 игроков будет выбран и MVP сезона в Серии А.
Вратари: Микеле Ди Грегорио (Монца), Иван Проведель (Лацио), Лукаш Скорупски (Монца)
Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ (оба – Наполи), Тео Эрнандес (Милан)
Полузащитник: Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Николо Барелла (Интер), Адриен Рабьо (Ювентус)
Форварды: Рафаэл Леау (Милан), Лаутаро Мартинес (Интер), Виктор Осимхен (Наполи)
Ранее была оглашена сборная худших игроков сезона в Серии А.
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