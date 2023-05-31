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Италия
31 мая 2023, 19:13 | Обновлено 31 мая 2023, 19:17
640
1

Без Хвичи. Серия А определила претендентов на звание лучших игроков сезона

В списке 12 футболистов

31 мая 2023, 19:13 | Обновлено 31 мая 2023, 19:17
640
1
Без Хвичи. Серия А определила претендентов на звание лучших игроков сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Серия А опубликовала список по 3 футболиста на звание лучше вратаря, защитника, полузащитника и форварда сезона 2022/2023. Среди этих 12 игроков будет выбран и MVP сезона в Серии А.

Вратари: Микеле Ди Грегорио (Монца), Иван Проведель (Лацио), Лукаш Скорупски (Монца)

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ (оба – Наполи), Тео Эрнандес (Милан)

Полузащитник: Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Николо Барелла (Интер), Адриен Рабьо (Ювентус)

Форварды: Рафаэл Леау (Милан), Лаутаро Мартинес (Интер), Виктор Осимхен (Наполи)

Ранее была оглашена сборная худших игроков сезона в Серии А.

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Серия A Лукаш Скорупски Джованни Ди Лоренцо Ким Мин Джэ Тео Эрнандес Сергей Милинкович-Савич Николо Барелла Адриен Рабьо Рафаэл Леау Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен
Источник Серия A
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PUMA
С нападающих 100% заслуженно Осимхен в тройке.А вот с Леау и Лаутаро, Хвича мог бы побороться. 
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