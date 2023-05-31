С Погба. Оглашена версия сборной худших игроков Серии А сезона-2022/2023

Американский кабельный спортивный телеканал ESPN составил сборную из худших игроков чемпионата Италии сезона-2022/2023.

Среди прочего в нее вошли сразу три игрока туринского «Ювентуса» – Хуан Куадрадо, Поль Погба и Леандро Паредес. Голкипером команды-«малины» стал страж ворот миланского «Интера» Самир Ханданович.

Полная сборная имеет следующий вид:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Мараш Кумбула («Рома»), Милан Шкриньяр («Интер»), Рикардо Родригес («Торино»);

Полузащитники: Поль Погба («Ювентус»), Леандро Паредес («Ювентус»);

Нападающие: Флорьян Товен («Удинезе»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Дивок Ориги («Милан»), Дуван Сапата («Аталанта»).

Как известно, чемпионом Италии спустя более чем 30 лет стал «Наполи». «Ювентус» из-за снятия очков не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.