Лозанна Уши – Сьон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швейцарии

6 июня на «Стад Олимпик де ла Понтез» пройдет ответный матч плей-офф за право сыграть в Суперлиге Швейцарии, в котором «Лозанна» Уши встретится со «Сьоном». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Лозанна Уши

Команда была основана еще в конце ХІХ века. Но, по большому счету, мало кто о ней знал даже в Швейцарии вплоть до самых недавних пор. В 2017-м году наконец-то получилось забраться в 3-й дивизион, а через 2 года - в Челлендж-Лигу. Там красные уже застряли на более долгий термин. И, например, в прошлом сезоне было скромное 7-е место, то есть ни на какое повышение клуб не претендовал, скорее отстаивал прописку в этом дивизионе. Но сейчас получился просто невероятный рывок. В последних 6 поединках была только 1 ничья, при 5 победах, увенчанные 6-0 с Беллинцоной. В итоге получилось вырваться на 3-е место. В этот раз из-за изменений регламента швейцарской Суперлиги оказалось достаточно, чтобы получить шанс в плей-офф. И, похоже, использовать его: в гостях выдали 2-0.

Сьон

Клуб стал главным разочарованием швейцарского футбола. Нет, и предыдущие сезоны были у красно-белых не лучшими, например, год назад финишировали на скромном 7-м месте. Помогал и эксцентричный президент: Кристиан Константин зимой, в очередной раз прогнав тренера, сам пытался управлять. Но все в итоге закончилось неудачей: в 36 поединках команда с очень даже неплохим составом взяла только 7 побед и 31 очко. Причем в 7 крайних турах было 6 поражений при 2-2 с Цюрихом. В итоге даже Винтертур набрал на 1 балл больше, оставив 2-кратного чемпиона страны на 10-й, последней позиции. Благо, что даже с него в Швейцарии не вылетают напрямую - можно было еще отстоять свое право остаться в элите через стыковые поединки. Но на что рассчитывать, получая дома 0-2?

Статистика личных встреч

До этого клубы пересекались дважды в кубковом формате, в 2017-м и 2021-м годах. И оба раза Лозанна Уши в итоге проходила дальше!

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что представитель Челлендж-Лиги сохранит стопроцентную статистику очных встреч. Согласимся и поставим на победу Лозанны Уши (коэффициент - 2,02).