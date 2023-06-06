Арминия – Веен. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Бундеслиге 2

6 июня на «Шюко-Арена» пройдет ответный матч плей-офф за право остаться в Бундеслиге 2 Германии, в котором «Арминия» (Билефельд) встретится со Вееном. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Арминия (Билефельд)

Команда очень резко сдала позиции. Недавно она была на пике: пробилась после паузы в элитный дивизион страны, и даже смог в 1-м сезоне в вышке набрать достаточно очков, чтобы остаться там. Но уж в 2021/2022 получилось набрать только 28 очков, и с 17-го места экс-новичок вернулся в Бундеслигу 2. Прошлым летом коллектив считался 1 из фаворитов нового розыгрыша. Но вместо этого последовал провал, и немалое количество туров в середине сезона и вовсе пришлось провести на последнем месте. В этом плане приглашение Уве Кошината весной себя оправдало. Хотя бы получилось подняться в итоге на 16-е место, обогнав в этом споре Ян Регенсбург и избежав прямого вылета - помогли 5 очков, набранный кряду в 3-х майских матчах. Если бы еще Магдебург победили, могли вообще остаться без плей-офф. Но так Айнтрахт (Брауншвейг) набрал на 2 балла больше. Впрочем, это, похоже, только отложило прощание.

Веен

Клуб может считаться лифтом немецкого футбола, только крайне невысокого уровня. Периодически выбираясь в Бундеслиге 2, никак не получалось закрепиться там. Откровенно говоря, не особенно красно-черные наработали на новую попытку вернуться туда. За счет неплохого финиша, набрав в последних 3 турах 7 очков, команда смогла опередить Динамо Дрезден и Саарбрюкен, но все равно заняли 4-е место. Повезло, что по регламенту Фрайбург-2, который закончил выше, не мог повышаться в классе. С другой стороны, обидно, что прямую путевку получил Оснабрюк, у которого столько же очков, но лучше дополнительные показатели. Он пошел наверх напрямую, а Веен - в непростые, казалось бы, стыки. Но там получалось дома оформить разгромные 4:0.

Статистика личных встреч

Веен выиграл только самый первый очный поединок. Но потом чередовались победы Арминии и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что плей-офф превращается в формальность. Веен остается, и может благодушно позволить Арминии выиграть напоследок (коэффициент - 1,8).