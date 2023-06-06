Германия06 июня 2023, 02:39 | Обновлено 06 июня 2023, 02:45
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Гамбург – Штутгарт – 1:3. С диким ляпом голкипера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор повторного стыкового матча в Бундеслиге
06 июня 2023, 02:39 | Обновлено 06 июня 2023, 02:45
48
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В понедельник, 5 июня, состоялся ответный матч между «Гамбургом» и «Штутгартом» за право играть в Бундеслиге.
После домашней победы со счетом 3:0 «швабы» добились победы и на поле соперника – 3:1.
Победив во второй раз, «Штутгарт» после 16-й позиции по итогам сезона-2022/2023 смог сохранить прописку в элитном дивизионе немецкого чемпионата.
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