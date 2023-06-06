Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гамбург – Штутгарт – 1:3. С диким ляпом голкипера. Видео голов и обзор
Германия
06 июня 2023, 02:39 | Обновлено 06 июня 2023, 02:45
48
0

Гамбург – Штутгарт – 1:3. С диким ляпом голкипера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор повторного стыкового матча в Бундеслиге

06 июня 2023, 02:39 | Обновлено 06 июня 2023, 02:45
48
0
Гамбург – Штутгарт – 1:3. С диким ляпом голкипера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 июня, состоялся ответный матч между «Гамбургом» и «Штутгартом» за право играть в Бундеслиге.

После домашней победы со счетом 3:0 «швабы» добились победы и на поле соперника – 3:1.

Победив во второй раз, «Штутгарт» после 16-й позиции по итогам сезона-2022/2023 смог сохранить прописку в элитном дивизионе немецкого чемпионата.

По теме:
Арминия – Веен. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Бундеслиге 2
Праздник для города. Штутгарт снова обыграл Гамбург и остался в Бундеслиге
Гамбург – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в Бундеслиге
видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гамбург Штутгарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
Футбол | 05 июня 2023, 08:59 4
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 05 июня 2023, 18:52 0
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca

Сине-желтые отгрузили пять мячей в ворота африканской команды

Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Теннис | 05.06.2023, 12:05
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
«Переходим к наступальным действиям». ВСУ рассказали о планах
Война | 05.06.2023, 18:29
«Переходим к наступальным действиям». ВСУ рассказали о планах
«Переходим к наступальным действиям». ВСУ рассказали о планах
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Футбол | 05.06.2023, 23:59
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 4
Теннис
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
05.06.2023, 12:37 5
Футбол
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 8
Футбол
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
04.06.2023, 04:30
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности