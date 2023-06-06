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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 01:35 | Обновлено 06 июня 2023, 01:45
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СЕЛЕЗНЕВ: «Кубань? Я признал ошибку. Я и сейчас кормилец, и всегда буду им»

Украинский форвард рассказал, что мог оказаться в «Спортинге» из Лиссабона

06 июня 2023, 01:35 | Обновлено 06 июня 2023, 01:45
8
0
СЕЛЕЗНЕВ: «Кубань? Я признал ошибку. Я и сейчас кормилец, и всегда буду им»
ФК Кубань. Евгений Селезнев

Украинский форвард Евгений Селезнев вспомнил, как выступал в рф за «Кубань» Краснодар, и рассказал, что мог оказаться в «Спортинге» из Лиссабона:

«Я очень жалею о том периоде карьеры в россии. Наверное, это одно осталось, что меня мучает. Как я мог так сделать. Потом узнал, что за 2–3 дня до закрытия трансферного окна президент «Спортинга» частный самолет за мной посылал. Мне только потом показали переписку, но не сказали об этом.

Это было, когда я был в «Днепре» и переходил в «Кубань». Я не знал про «Спортинг» вообще, мне не сказал агент. Дело было не в деньгах, я вообще не знал, что есть такое предложение. Слышал об этом из Интернета. А узнал об этом всего три недели назад, когда мне показали смс-переписку.

Прозвище Кормилец? Я и сейчас кормилец. И всегда буду кормильцем. Но так говорить я не должен был в то время, я согласен. Я признал свою ошибку. Через два месяца я вернулся в Украину».

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Евгений Селезнев благотворительные матчи прощальный матч Кубань Краснодар Спортинг Лиссабон
Источник Sportarena
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