Интер нацелился на защитника сборной Аргентины

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Николасу Отаменди. Об этом сообщают испанские СМИ.

35-летний защитник сборной Аргентины может перейти в «Интер» на правах свободного агента: его контракт с «Бенфикой» истекает в конце июня и не будет продлен.

«Интер» сейчас ищет замену Милану Шкриньяру, который летом перейдет в «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Интер» предложил контракт Начо Фернандесу, но тот решил остаться в «Реале».