Италия05 июня 2023, 21:55 |
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Интер нацелился на защитника сборной Аргентины
Николас Отаменди покинет «Бенфику» как свободный агент
05 июня 2023, 21:55 |
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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Николасу Отаменди. Об этом сообщают испанские СМИ.
35-летний защитник сборной Аргентины может перейти в «Интер» на правах свободного агента: его контракт с «Бенфикой» истекает в конце июня и не будет продлен.
«Интер» сейчас ищет замену Милану Шкриньяру, который летом перейдет в «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Интер» предложил контракт Начо Фернандесу, но тот решил остаться в «Реале».
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