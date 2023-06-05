Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер нацелился на защитника сборной Аргентины
Италия
05 июня 2023, 21:55 |
496
0

Интер нацелился на защитника сборной Аргентины

Николас Отаменди покинет «Бенфику» как свободный агент

05 июня 2023, 21:55 |
496
0
Интер нацелился на защитника сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Николасу Отаменди. Об этом сообщают испанские СМИ.

35-летний защитник сборной Аргентины может перейти в «Интер» на правах свободного агента: его контракт с «Бенфикой» истекает в конце июня и не будет продлен.

«Интер» сейчас ищет замену Милану Шкриньяру, который летом перейдет в «ПСЖ». Ранее сообщалось о том, что «Интер» предложил контракт Начо Фернандесу, но тот решил остаться в «Реале».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер попрощался с 7 футболистами, среди них – Тете
Колос хочет подписать защитника Зари
Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года
Интер Милан Бенфика Николас Отаменди свободный агент
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Теннис | 05 июня 2023, 11:05 4
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину

Видимо, Арине все еще плохо после прямого вопроса о лукашенко и войне в Украине...

Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2023, 23:12 35
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира

Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 05.06.2023, 05:26
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Футбол | 05.06.2023, 17:47
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 8
Футбол
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 3
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 6
Теннис
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности