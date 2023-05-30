Италия30 мая 2023, 16:45 |
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Интер предложил 3-летний контракт защитнику Реала
Начо Фернандес может продолжить карьеру в Серии А
30 мая 2023, 16:45 |
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«Интер» предложил трехлетний контракт защитнику «Реала» Начо Фернандеса. Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Фернандеса с «Реалом» истекает в конце сезона, после чего 33-летний испанец станет свободным агентом. Также интерес к защитнику проявляет «Вильярреал».
Начо Фернандес является воспитанником «Реала», за первую команду «Сливочных» выступает с 2011 года.
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