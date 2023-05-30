Интер предложил 3-летний контракт защитнику Реала

«Интер» предложил трехлетний контракт защитнику «Реала» Начо Фернандеса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Фернандеса с «Реалом» истекает в конце сезона, после чего 33-летний испанец станет свободным агентом. Также интерес к защитнику проявляет «Вильярреал».

Начо Фернандес является воспитанником «Реала», за первую команду «Сливочных» выступает с 2011 года.