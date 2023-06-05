Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси дает 60 миллионов за вратаря Милана
Англия
05 июня 2023, 21:19 | Обновлено 05 июня 2023, 22:36
1840
1

Челси дает 60 миллионов за вратаря Милана

Майка Меньяна хотят видеть в АПЛ

05 июня 2023, 21:19 | Обновлено 05 июня 2023, 22:36
1840
1
Челси дает 60 миллионов за вратаря Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну. По информации итальянских СМИ, лондонский клуб предлагает за вратаря сборной Франции 60 миллионов евро.

Однако ожидается, что «Милан» это предложение отклонит. «Россонери» не только не собираются продавать Меньяна, но и готовят для него новый контракт с повышением зарплаты.

Текущий контракт Меняьна с «Миланом» действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 35 миллионов евро.

По теме:
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Реал близок к подписанию Хавертца
Еще один? Звезда Серии А получила суперпредложение из Саудовской Аравии
Майк Меньян Милан Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Repubblica
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Теннис | 05 июня 2023, 12:05 4
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Касаткиной на Ролан Гаррос

Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»
Футбол | 05 июня 2023, 17:50 7
Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»
Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»

Евгений Гресь рассказал о ситуации с молодыми игроками

Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Футбол | 05.06.2023, 17:47
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2023, 23:12
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Теннис | 05.06.2023, 11:05
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Меньян очень хорош
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 8
Футбол
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
04.06.2023, 06:40 16
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 3
Теннис
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 125
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности