Челси дает 60 миллионов за вратаря Милана

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Милана» Майку Меньяну. По информации итальянских СМИ, лондонский клуб предлагает за вратаря сборной Франции 60 миллионов евро.

Однако ожидается, что «Милан» это предложение отклонит. «Россонери» не только не собираются продавать Меньяна, но и готовят для него новый контракт с повышением зарплаты.

Текущий контракт Меняьна с «Миланом» действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 35 миллионов евро.