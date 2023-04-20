Италия20 апреля 2023, 22:44 |
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Милан готовит новый контракт для основного вратаря
Майк Меньян останется в клубе
20 апреля 2023, 22:44 |
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«Милан» до конца весны планирует продлить контракт с основным голкипером Майком Меньяном. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2026 года, новое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата 27-летнего француза вырастет до 3 миллионов евро в год.
Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года. Из-за травмы голкипер в нынешнем сещоне провел всего 19 матчей за «россонери» во всех турнирах.
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