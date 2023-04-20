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  4. Милан готовит новый контракт для основного вратаря
Италия
20 апреля 2023, 22:44 |
415
0

Милан готовит новый контракт для основного вратаря

Майк Меньян останется в клубе

20 апреля 2023, 22:44 |
415
0
Милан готовит новый контракт для основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Милан» до конца весны планирует продлить контракт с основным голкипером Майком Меньяном. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2026 года, новое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата 27-летнего француза вырастет до 3 миллионов евро в год.

Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года. Из-за травмы голкипер в нынешнем сещоне провел всего 19 матчей за «россонери» во всех турнирах.

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Милан Майк Меньян продление контракта
Источник Tuttosport
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