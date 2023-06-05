Экс-игрок Интера и Лиона арестован за насилие над сестрой

31-летний экс-игрок сборной Алжира Исхак Бельфодиль был арестован французской полицией в городе Эланкур неподалеку от Парижа. Причина ареста – насилие над своей 15-летней родной сестрой. По информации французских СМИ, Бельфодиль пытался ее задушить.

С лета 2022 года Бельфодиль выступает за катарский клуб «Аль-Гарафа». Форвард является воспитанником «Лиона», также известен по выступлениям за такие клубы как «Интер», «Парма», «Болонья», «Ливорно», «Стандард» Льеж, «Вердер», «Хоффенхайм» и «Герта». Провел 17 матчей и забил 2 гола за сборную Алжира.