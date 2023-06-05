Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Интера и Лиона арестован за насилие над сестрой
Другие новости
05 июня 2023, 20:22 |
927
1

Экс-игрок Интера и Лиона арестован за насилие над сестрой

У Исхака Бельфодиля возникли серьезные неприятности

05 июня 2023, 20:22 |
927
1
Экс-игрок Интера и Лиона арестован за насилие над сестрой
Getty Images/Global Images Ukraine. Исхак Бельфодиль

31-летний экс-игрок сборной Алжира Исхак Бельфодиль был арестован французской полицией в городе Эланкур неподалеку от Парижа. Причина ареста – насилие над своей 15-летней родной сестрой. По информации французских СМИ, Бельфодиль пытался ее задушить.

С лета 2022 года Бельфодиль выступает за катарский клуб «Аль-Гарафа». Форвард является воспитанником «Лиона», также известен по выступлениям за такие клубы как «Интер», «Парма», «Болонья», «Ливорно», «Стандард» Льеж, «Вердер», «Хоффенхайм» и «Герта». Провел 17 матчей и забил 2 гола за сборную Алжира.

По теме:
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Исхак Бельфодиль арест
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла ворвалась в еврокубки, Верес и Ингулец – в стыках, фейл Зари
Футбол | 05 июня 2023, 13:30 21
Ворскла ворвалась в еврокубки, Верес и Ингулец – в стыках, фейл Зари
Ворскла ворвалась в еврокубки, Верес и Ингулец – в стыках, фейл Зари

Самые интересные события 30-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Футбол | 05 июня 2023, 17:47 4
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»

Хорхе Месси – о будущем своего сына

Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Другие виды | 04.06.2023, 20:59
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Футбол | 04.06.2023, 20:34
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Теннис | 05.06.2023, 11:20
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Взагавлі то він правий. Що далі? Вік. В реалі - піпець, куди пхатися, а де гроші роблять? З іншого боку - який він француз? Яке там почуття незалежності та чогос іншого? Не має. Гроші, гроші. Взагалі то не маю нічого проти нього. Нехай ковиляє є арабів, це таке близьке. Зрозуміло, що сказав - це все.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 5
Футбол
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 8
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 3
Теннис
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
04.06.2023, 06:05
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 5
Теннис
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 5
Футбол
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности