Черный понедельник. Дружно проиграли Крутых, Сачко, Орлов и Марченко

Украинские теннисисты 5 июня дружно потерпели фиаско в матчах грунтовых челленджеров в Чехии и Германии.

В этот неудачный день проиграли свои поединки Алексей Крутых, Виталий Сачко, Владислав Орлов и Илья Марченко.

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 275) проиграл бразильцу Матеусу Пучинелли де Алмейде (ATP 249) в финале квалификации челленджера в чешском городе Простейов.

Матч длился 2,5 часа и завершился в трех сетах, причем во второй партии украинец не взял ни гейма.

На этой же стадии в Чехии проиграл Илья Марченко (ATP 356), уступивший аргентинцу Роману Андресу Бурручаге (ATP 251) в трех сетах.

Украинец Алексей Крутых (АТР 185) в 1/16 финала челленджера в немецком Хайльбронне уступил Марко Топо из Германии (ATP 378) в двух сетах.

А вот Владислав Орлов (ATP 470) на этом грунтовом турнире в Германии не сумел пройти финал квалификации, где его остановил немец Себастьян Фанзелов (ATP 448)

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ATP Challenger. Простейов (Чехия)

Финал квалификации, 5 июня

Матеус Пучинелли де Алмейда (Бразилия) [3] – Виталий Сачко (Украина) [7] – 3:6, 6:0, 7:5

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) [5] – Илья Марченко (Украина) [12] – 3:6, 6:4, 6:4

ATP Challenger. Хайльбронн (Германия)

1/16 финала, 5 июня

Алексей Крутых (Украина) – Марко Топо (Германия) [WC] – 4:6, 4:6

Финал квалификации, 5 июня

Себастьян Фанзелов (Германия) – Владислав Орлов (Украина) [8] – 6:3, 3:6, 6:3