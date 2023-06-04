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  4. Сачко вышел в финал квалификации турнира в Чехии
ITF
04 июня 2023, 16:24 | Обновлено 04 июня 2023, 16:35
196
0

Сачко вышел в финал квалификации турнира в Чехии

Украинец начал выступления в Простейове

04 июня 2023, 16:24 | Обновлено 04 июня 2023, 16:35
196
0
Сачко вышел в финал квалификации турнира в Чехии
ITF. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) вышел в финал квалификации челленджера в чешском городе Простейове.

25-летний уроженец Кременчуга в первом круге отборочного раунда в двух сетах переиграл словака Милоша Кароля. Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту.

В финале квалификации Сачко сыграет с Матеусом Пучинелли де Алмейдой из Бразилии.

ATP челленджер Простейов. Квалификация. Полуфинал

Милош Кароль (Словакия) – Виталий Сачко (Украина, 7) – 3:6, 2:6

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Виталий Сачко АТР Простейов Милош Кароль
Источник Sport.ua
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