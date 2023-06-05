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  4. Испания и Бразилия проведут товарищеский матч для борьбы с расизмом
Испания
05 июня 2023, 20:04 |
123
0

Испания и Бразилия проведут товарищеский матч для борьбы с расизмом

Поединок состоится в марте 2024 года

05 июня 2023, 20:04 |
123
0
Испания и Бразилия проведут товарищеский матч для борьбы с расизмом

Федерация футбола Испании официально сообщила о том, что в марте 2024 года национальная сборная проведет домашний товарищеский матч против Бразилии.

Поединок состоится под слоганом «Одна кожа» и будет посвящен борьбе с расизмом. Данная тема стала особенно актуальной в последнее время, после расистского скандала на матче между «Валенсией» и «Реалом».

Поединок был приостановлен из-за расистских оскорблений фанатов «Валенсии» в адрес вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

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Источник RFEF
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