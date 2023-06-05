Контракт согласован. Тоттенхэм вскоре получит нового тренера
Команду возглавит Ангелос Постекоглу
Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, сегодня утром стороны согласовали 2-летний контракт с опцией продления еще на один год.
Все детали согласованы. Официальное объявление о назначении Постекоглу состоится после того, как «Тоттенхэм» утрясет с «Селтиком» вопрос о компенсации за досрочное расторжение контракта тренера с шотландским клубом.
«Селтик» под руководством Постекоглу в текущем сезоне выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги.
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