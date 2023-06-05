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  4. Контракт согласован. Тоттенхэм вскоре получит нового тренера
Англия
05 июня 2023, 19:20 |
516
4

Контракт согласован. Тоттенхэм вскоре получит нового тренера

Команду возглавит Ангелос Постекоглу

05 июня 2023, 19:20 |
516
4
Контракт согласован. Тоттенхэм вскоре получит нового тренера
shakhtar.com. Ангелос Постекоглу

Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сегодня утром стороны согласовали 2-летний контракт с опцией продления еще на один год.

Все детали согласованы. Официальное объявление о назначении Постекоглу состоится после того, как «Тоттенхэм» утрясет с «Селтиком» вопрос о компенсации за досрочное расторжение контракта тренера с шотландским клубом.

«Селтик» под руководством Постекоглу в текущем сезоне выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Селтик
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Владислав Антонов
Що ж, після успішних 10-х Тотенхем повернеться до ролі середняка з обережними єврокубковими амбіціями. На фоні АПЛ Постекоглу не є топовим тренером, а відхід Кейна остаточно доб'є цю команду.
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+1
rozalievka
Теперь точно будет чемпионшип..
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+1
Иван Качура
Шейхи наповнили нафтовалютою Манчестер Сіті, мінус одне місце в зоні ліги чемпіонів, Ньюкасл викупили шейхи - ще мінус місце в Лізі чемпіонів, а ще вони не робили більше трансферів, знаючи що принцип фінансового фейр плей для шейхів просто не існує. А жлоб Леві вміє робити гроші на продажі гравців, а якісно підсилити команду не варіант. 
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0
Gargantua
суровый дядя
мы о нем ничего не знаем. посмотрим.
Почеттино тоже приходил ноунеймом.
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0
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