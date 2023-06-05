Контракт согласован. Тоттенхэм вскоре получит нового тренера

Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сегодня утром стороны согласовали 2-летний контракт с опцией продления еще на один год.

Все детали согласованы. Официальное объявление о назначении Постекоглу состоится после того, как «Тоттенхэм» утрясет с «Селтиком» вопрос о компенсации за досрочное расторжение контракта тренера с шотландским клубом.

«Селтик» под руководством Постекоглу в текущем сезоне выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги.