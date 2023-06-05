Вирт о переходных матчах: «Будет тяжело, Металлург З хочет в УПЛ»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил соперника по переходным матчам. Команда сыграет с представителем Первой лиги «Металлургом» Запорожье.

– Много матчей этого соперника я пока не видел. Но мы знаем, что «Металлург» оставил за пределами зоны переходных матчей «Карпаты». Команда на равных играла в Первой лиге с грандами, обыграла в гостях «Полесье». А это многое значит. Мы будем серьезно готовиться и настраиваться. Как и ЛНЗ, «Металлург» – очень добротная команда, которая имеет задачу попасть в УПЛ. Поэтому матчи будут очень тяжелыми».

«Особого значения, где играть первый матч, для нас нет. Хотелось бы сыграть с болельщиками. Потому что присутствие болельщиков имеет огромное значение для футболистов», – сказал Вирт.

Матчи пройдут 10 и 14 июня.