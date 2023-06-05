Ассист Цыганкова, возвращение Соболя и плохая реализация Малиновского

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Малиновский не использовал два хороших момента

«Марсель» в гостях проиграл «Аяччо» – 0:1.

Единственный гол в матче на последних минутах игры забил Клеман Видаль. Хозяева наказали «Марсель» за плохую реализацию моментов.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе гостей. Украинский полузащитник провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Франсуа-Режи Муге.



Руслан провел хороший матч. Нанес 6 ударов по воротам соперника. Три из них попали в створ.

В самом начале матча украинский полузащитник опасно исполнил штрафной. Вместо подачи с угла штрафной площади решил пробить по воротам соперника, но попал в голкипера.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В конце первой половины игры капитан «Марселя» Маттео Гендузи роскошным пасом вывел Малиновского один на один с вратарем «Аяччо». Бенжамин Леруа грамотно сблизился с Русланом и не дал ему возможности точно пробить по воротам. Затем вратаря хозяев уже подстраховали собственные защитники.

В начале второго тайма украинский полузащитник отважился на дальний удар метров с тридцати, но в ворота не попал.

После позиционной атаки партнеры вывели Малиновского на удар метров с 14-ти. Казалось, что гола не избежать – Руслан ударил низом почти в угол, но вратарь «Аяччо» продемонстрировал чудеса реакции.



С турнирной точки зрения игра для «Марселя» не имела никакого значения, команда финишировала на третьем месте и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Соболь вернулся после травмы

«Страсбург» в гостях проиграл «Лорьяну» – 1:2.

В составе хозяев дубль в первом тайме сделал Ромен Февр. «Страсбург» отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.

Эдуард Соболь вышел на поле после перерыва. Это было возвращение украинского защитника после перелома носа, из-за которого он пропустил 3 матча. Эдуард вышел на поле в защитной маске на лице.



Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Соболь появился на поле, когда «Страсбургу» нужно было отыгрываться после 0:2 и усиливать игру. Левый фланг обороны гостей откровенно не справлялся, поэтому нужно было что-то менять. Оттуда пришли оба гола.



«Страсбург» перехватил инициативу. В защите уже не было проблем. Под конец матча Соболь заработал опасный штрафной на углу штрафной соперника, когда обыграл соперника один в один. До пенальти не хватило 20-30 сантиметров.

В турнирной таблице матч для «Страсбурга» никакого значения не имел. Команда досрочно сохранила прописку в Лиге 1 на следующий сезон.

Шестой ассист Цыганкова

«Жирона» в гостях проиграла «Осасуне» – 1:2.

В составе хозяев дубль на свой счет записал Анте Будимир. Хорватский нападающий забил оба мяча в начале второго тайма. За 15 минут до завершения основного времени бразилец Рейньер отыграл один гол, но «Жирона» не смогла спастись от поражения.



Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец действовал на привычной позиции правого полузащитника.

Бывший лидер «Динамо» записал на свой счет шестую голевую передачу в Ла Лиге. С левой бровки Виктор выполнил стандарт прямо на голову Рейньера. Бразилец оказался первым у мяча и точно пробил по воротам. Явно наигранная комбинация от «Жироны». Цыганков знал, куда нужно подавать, а Рейньер – место, где должен был находиться.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В середине первого тайма Цыганков разогнал хорошую атаку по правому флангу, перевел мяч на противоположный фланг. Родриго Рикельме с угла штрафной целил в дальний угол, но вратарь «Осасуны» смог парировать удар, фактически шедший по центру ворот.

Уже в добавленное к первому тайму время Виктор принял участие в двух моментах у ворот соперника. Сначала украинца вывели под острым углом на ворота «Осасуны». Но Цыганков не смог переиграть вратаря хозяев, пробив в ближний угол. После этого сразу удачно подал угловой, но Бернардо Эспиноса чудом не попал в дальний угол ворот.



После того, как «Жирона» дважды пропустила, нужно было переламывать игру. В середине второго тайма Цыганков подобрал отскок от защитника «Осасуны», но удар с удобной позиции не получился сильным.

После этого хозяева начали играть по счету. «Жироне» нужно было рисковать. В такой игре Виктор выглядел не слишком убедительно и уставшим.

Поражение не позволило «Жироне» побороться за еврокубки. Каталонцы финишировали на десятом месте.

Коваленко со «Специей» придется сыграть «матч жизни»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч против «Атлетика» на скамье запасных (1:1). Команда украинского голкипера финишировала на второй позиции в Ла Лиге.



ФК Специя. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко просидел весь матч «Специи» против «Ромы» на скамейке запасных (1:2). Команда украинца вынуждена будет играть матч за право остаться в серии А, поскольку главный конкурент «Верона» не смогла взять очки в матче против «Милана». При равном количестве очков «Специи» и «Вероне» придется в личной встрече определить клуб, который сыграет в следующем сезоне в высшем итальянском футбольном дивизионе.

Сергей ТИЩЕНКО