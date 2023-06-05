Цифры и факты. Важнейшие события 30-го тура УПЛ

Шестой раз в истории команда, досрочно завоевавшая чемпионский титул, терпит поражение в оставшихся матчах.

«Шахтер» прерывает две свои беспроигрышные серии: общую - из 17 матчей (+14=3) и гостевую - из 10 (+7=3). Последний раз горняки уступали соперникам 19 ноября 2022 года - 1:2 в гостях с «Днепром-1».

Оранжево-черные забивают 29 игр кряду, а на чужих полях - 19.

40-й матч на посту главного тренера «Шахтера» проводит Игор Йовичевич (ЧУ - 30, ЕК - 10). Под его руководством дончане 24 встречи выиграли, 10 завершили вничью, 6 проиграли (мячи 82-42).

Андрей Пятов, сыгравший против «Ворсклы» в 38 лет 341 день, входит в десятку самых возрастных футболистов чемпионатов Украины.



УПЛ

10-й мяч в УПЛ в рядах горняков забивает Артем Бондаренко.

«Ворскла» празднует 5-ю викторию кряду (мячи 9-2), а в родных стенах - 3-ю (мячи 5-1).

Владимир Чеснаков становится вторым игроком после Александра Шовковского, проведшим 350 матчей в украинских чемпионатах в составе одной команды.

Владимир Чеснаков 161-й раз выходит на поле в качестве капитана бело-зеленых, повторяя клубный рекорд Сергея Долганского.

Впервые в истории чемпионатов Украины второй и третий призер финишируют с одинаковым количеством очков.

Доминго Бланко становится автором 100-го домашнего гола «Днепра-1» в элитном дивизионе.

«Заря» одерживает 4-ю кряду победу на чужих полях (мячи 11-0).

Безничейная серия луганчан достигает 15 игр (+13-2), а сухая гостевая - 400 минут.



УПЛ

Назарий Русин становится автором первого дубля черно-бело-красных в поединках с «Минаем». При этом второй его гол оказывается 50-м, пропущенным закарпатцами в родных стенах.

Владимир Шаран становится 5-м тренером, потерпевшим 100 поражений в чемпионатах Украины.

«Динамо» продлевает свою гостевую беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2).

Киевляне забивают в общем 12 игр подряд, а на чужих полях - 24.

50-й матч за бело-синих проводит Александр Тымчик (ЧУ - 37, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 8).

Денис Бойко продлевает сухую серию до 598 минут, а вот Георгий Бущан свой сериал без пропущенных голов завершает - на 508-й минуте.

Денис Бойко становится 5-м футболистом, сыгравшим за «Динамо» в 35 лет.

Максим Дячук зарабатывает 70-ю красную карточку киевлян в УПЛ.

300-й матч в украинской карьере проводит Андрей Ткачук (ЧУ - 254, КУ - 29, ЕК - 17).

«Рух» один личный рекорд обновляет, продлив домашнюю сухую серию до 304-х минут, а другой повторяет, не зная поражений в родных стенах 6 игр кряду.

Желто-черные проводят 20-й сухой и 30-й безголевой матч в элитном дивизионе.



УПЛ

«Александрия» 10-й раз играет на «ноль» в этом сезоне.

«Колос» празднует 10-ю викторию в нынешнем чемпионате.

Ковалевцы прерывают две свои «рекордные» домашние серии: проигрышную - из 4-х матчей и безголевую - на 284-й минуте.

Подопечные Ярослава Вишняка обходятся без ничьих 11 игр кряду (+4-7), а в родных стенах - 10 (+3-7).

«Колос» проводит 20-й сухой матч на своем поле.

«Львов» поднимает планку двух личных антирекордов, потерпев в общем 13 поражений подряд (мячи 5-26), а в гостях - 11 (мячи 5-23).

«Горожане» вносят еще три поправки в таблицу клубных «достижений», продлив, серию с пропущенными голами - до 15 матчей, безничейную - до 13, а безголевую - до 675 минут.

«Львов» обходятся без побед 15 игр кряду (=1-14), а на чужих полях - 12 (=1-11)..

20-е поражение на тренерском посту терпит Анатолий Бессмертный.

100-й матч в УПЛ проводит наставник «Ингульца» Сергей Ковалец (+21=26-53, 73-136).

«Черноморец» 4-й раз наносит разгром «Металлисту».



УПЛ

Одесситы продлевают свою безничейную и гостевую голевую серии до 10 игр.

Дмитрий Юсов становится автором 70-го дубля «моряков» в украинских чемпионатах, в том числе 6-го в баталиях с желто-синими.

«Металлист» терпит 5-е поражение кряду (мячи 1-14).

Кирилл Дегтярь становится самым молодым игроком основного состава в истории УПЛ - 15 лет 191 день.

350-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Чеснаков («Ворскла»), 150-й - Александр Сваток («Днепр-1»), 100-й - Геннадий Пасич («Верес»), 50-й - Андрей Кухарук («Ингулец») и Михаил Шишка («Минай»), 1-й - Антон Глущенко, Марьян Фарина (оба - «Шахтер»), Иван Бокало, Денис Довбецкий, Владислав Мендрук, Максим Мудрый, Ярослав Шандра (все - «Львов») и Александр Цвиренко («Металлист»).

25-й мяч в УПЛ забивает Назарий Русин (первый в ворота «Миная»), 5-й - Артем Габелок и Дмитрий Юсов, 1-й - Владислав Велетень (в 15-й игре) и Арсений Батагов (в 62-й).

2-й дубль в элитном дивизионе делают Дмитрий Юсов и Назарий Русин.

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Бондаренко.

6-й пенальти из 7 реализовывает Таулянт Сефери.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ