Цифры и факты. Важнейшие события 30-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Шестой раз в истории команда, досрочно завоевавшая чемпионский титул, терпит поражение в оставшихся матчах.
«Шахтер» прерывает две свои беспроигрышные серии: общую - из 17 матчей (+14=3) и гостевую - из 10 (+7=3). Последний раз горняки уступали соперникам 19 ноября 2022 года - 1:2 в гостях с «Днепром-1».
Оранжево-черные забивают 29 игр кряду, а на чужих полях - 19.
40-й матч на посту главного тренера «Шахтера» проводит Игор Йовичевич (ЧУ - 30, ЕК - 10). Под его руководством дончане 24 встречи выиграли, 10 завершили вничью, 6 проиграли (мячи 82-42).
Андрей Пятов, сыгравший против «Ворсклы» в 38 лет 341 день, входит в десятку самых возрастных футболистов чемпионатов Украины.
УПЛ
10-й мяч в УПЛ в рядах горняков забивает Артем Бондаренко.
«Ворскла» празднует 5-ю викторию кряду (мячи 9-2), а в родных стенах - 3-ю (мячи 5-1).
Владимир Чеснаков становится вторым игроком после Александра Шовковского, проведшим 350 матчей в украинских чемпионатах в составе одной команды.
Владимир Чеснаков 161-й раз выходит на поле в качестве капитана бело-зеленых, повторяя клубный рекорд Сергея Долганского.
Впервые в истории чемпионатов Украины второй и третий призер финишируют с одинаковым количеством очков.
Доминго Бланко становится автором 100-го домашнего гола «Днепра-1» в элитном дивизионе.
«Заря» одерживает 4-ю кряду победу на чужих полях (мячи 11-0).
Безничейная серия луганчан достигает 15 игр (+13-2), а сухая гостевая - 400 минут.
УПЛ
Назарий Русин становится автором первого дубля черно-бело-красных в поединках с «Минаем». При этом второй его гол оказывается 50-м, пропущенным закарпатцами в родных стенах.
Владимир Шаран становится 5-м тренером, потерпевшим 100 поражений в чемпионатах Украины.
«Динамо» продлевает свою гостевую беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2).
Киевляне забивают в общем 12 игр подряд, а на чужих полях - 24.
50-й матч за бело-синих проводит Александр Тымчик (ЧУ - 37, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 8).
Денис Бойко продлевает сухую серию до 598 минут, а вот Георгий Бущан свой сериал без пропущенных голов завершает - на 508-й минуте.
Денис Бойко становится 5-м футболистом, сыгравшим за «Динамо» в 35 лет.
Максим Дячук зарабатывает 70-ю красную карточку киевлян в УПЛ.
300-й матч в украинской карьере проводит Андрей Ткачук (ЧУ - 254, КУ - 29, ЕК - 17).
«Рух» один личный рекорд обновляет, продлив домашнюю сухую серию до 304-х минут, а другой повторяет, не зная поражений в родных стенах 6 игр кряду.
Желто-черные проводят 20-й сухой и 30-й безголевой матч в элитном дивизионе.
УПЛ
«Александрия» 10-й раз играет на «ноль» в этом сезоне.
«Колос» празднует 10-ю викторию в нынешнем чемпионате.
Ковалевцы прерывают две свои «рекордные» домашние серии: проигрышную - из 4-х матчей и безголевую - на 284-й минуте.
Подопечные Ярослава Вишняка обходятся без ничьих 11 игр кряду (+4-7), а в родных стенах - 10 (+3-7).
«Колос» проводит 20-й сухой матч на своем поле.
«Львов» поднимает планку двух личных антирекордов, потерпев в общем 13 поражений подряд (мячи 5-26), а в гостях - 11 (мячи 5-23).
«Горожане» вносят еще три поправки в таблицу клубных «достижений», продлив, серию с пропущенными голами - до 15 матчей, безничейную - до 13, а безголевую - до 675 минут.
«Львов» обходятся без побед 15 игр кряду (=1-14), а на чужих полях - 12 (=1-11)..
20-е поражение на тренерском посту терпит Анатолий Бессмертный.
100-й матч в УПЛ проводит наставник «Ингульца» Сергей Ковалец (+21=26-53, 73-136).
«Черноморец» 4-й раз наносит разгром «Металлисту».
УПЛ
Одесситы продлевают свою безничейную и гостевую голевую серии до 10 игр.
Дмитрий Юсов становится автором 70-го дубля «моряков» в украинских чемпионатах, в том числе 6-го в баталиях с желто-синими.
«Металлист» терпит 5-е поражение кряду (мячи 1-14).
Кирилл Дегтярь становится самым молодым игроком основного состава в истории УПЛ - 15 лет 191 день.
350-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Чеснаков («Ворскла»), 150-й - Александр Сваток («Днепр-1»), 100-й - Геннадий Пасич («Верес»), 50-й - Андрей Кухарук («Ингулец») и Михаил Шишка («Минай»), 1-й - Антон Глущенко, Марьян Фарина (оба - «Шахтер»), Иван Бокало, Денис Довбецкий, Владислав Мендрук, Максим Мудрый, Ярослав Шандра (все - «Львов») и Александр Цвиренко («Металлист»).
25-й мяч в УПЛ забивает Назарий Русин (первый в ворота «Миная»), 5-й - Артем Габелок и Дмитрий Юсов, 1-й - Владислав Велетень (в 15-й игре) и Арсений Батагов (в 62-й).
2-й дубль в элитном дивизионе делают Дмитрий Юсов и Назарий Русин.
3-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Бондаренко.
6-й пенальти из 7 реализовывает Таулянт Сефери.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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